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Общество
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В список культурного наследия Украины добавили 5 новых позиций

пчеловодство, Луганская область
Фото: YouTube/Bondar Viktor

Министерство культуры и информационной политики добавило в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины 5 новых позиций из разных регионов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Список культурного наследия Украины пополнили следующие достояния:

  • традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области;
  • традиция гуцульской художественной древесины;
  • традиционный обряд Маланка с. Белелуя Ивано-Франковской области;
  • традиционные женские украшения из бисера в Прикарпатье;
  • традиция и технология вышивки женской рубашки в Гадяччине.
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национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, перечень культурного наследия Украины
Фото: Минкульт
национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, перечень культурного наследия Украины
Фото: Минкульт
национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, перечень культурного наследия Украины
Фото: Минкульт
национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, перечень культурного наследия Украины
Фото: Минкульт

В ведомстве напомнили территориальным громадам, что они должны представить министерству планы по охране элементов.

"К его разработке должны привлечь общественность. Также план должен содержать информацию о передаче знаний об элементах нематериального культурного наследия.   в сообществах, исследование культурного пространства, связанного с элементом, повышение осведомленности об элементе среди широких масс", — резюмировали в Минкульте.

В ведомстве, в частности, подробнее рассказали о пчеловодстве Луганщины. Существует легенда, что основали город Сватово именно пчеловоды. Это ремесло является неотъемлемой частью региона.

Сватовские пчеловоды используют новые научные подходы, например, для сбора меда используют электрическую медогонку, а для распечатывания сотов – автоматическое двустороннее устройство.

"Ремесло нуждается в срочной защите из-за российской агрессии против Украины. После деоккупации города и области носители ремесла планируют вернуться домой и возрождать свои пасеки, а также в дальнейшем развивать древнее ремесло, которое передавалось от деда-прадеда и дошло до современников", — подчеркивают в Минкульте.

Напомним, накануне в список культурного наследия Украины добавили блюдо "Голубцы" и еще четыре позиции. Кроме того, Минкульт направил три номинационных досье элементов нематериального культурного наследия для включения в списки ЮНЕСКО. Ранее, в частности, ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины и внесла исторический центр Одессы в Список всемирного наследия.

Автор:
Вита Молодан