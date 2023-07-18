До переліку культурної спадщини України додали 5 нових позицій

Міністерство культури та інформаційної політики додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України 5 нових позицій з різних регіонів України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Перелік культурної спадщини України поповнили такі надбання:

традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області;

традиція гуцульського художнього дереворізьблення;

традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області;

традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті;

традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.

Фото: Мінкульт Фото: Мінкульт Фото: Мінкульт Фото: Мінкульт

У відомстві нагадали територіальним громадам, що вони мають подати міністерству плани охорони елементів.

"До його розробки мають залучити громадськість. Також план має містити інформацію про передачу знань про елементи нематеріальної культурної спадщини у спільнотах, дослідження культурного простору, пов’язаного з елементом, підвищення обізнаності про елемент серед широкого загалу", — резюмували в Мінкульті.

У відомстві, зокрема, детальніше розповіли про бджільництво Луганщини. Існує легенда, що заснували місто Сватове саме пасічники. Це ремесло є невід'ємною частиною регіону.

Сватівські пасічники використовують нові наукові підходи, наприклад, для збору меду використовують електричну медогонку, а для розпечатування стільників – автоматичний двосторонній пристрій.

"Наразі ремесло потребує термінового захисту через російську агресію проти України. Після деокупації міста та області носії ремесла планують повернутися додому й відроджувати свої пасіки, а також надалі розвивати давнє ремесло, яке передавалося від діда-прадіда і дійшло до сучасників", — підкреслюють у Мінкульті.

Нагадаємо, напередодні до переліку культурної спадщини України додали страву "Голубці" та ще чотири позиції. Крім того, Мінкульт направило три номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини для включення до списків ЮНЕСКО. Раніше, зокрема, ЮНЕСКО задовольнила заявку України та внесла історичний центр Одеси до Списку всесвітньої спадщини.