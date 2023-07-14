В Украину вернули тела еще 62 погибших защитников

Сегодня, 14 июля, прошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Таким образом удалось вернуть тела еще 62 защитников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что четверо из павших защитников, тела которых удалось вернуть, умерли во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Тела украинских защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

В Минреинтеграции напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные сообщения принимаются у Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.

Напомним, с мая в Украине работает Единый реестр пропавших без вести, в котором уже сейчас зафиксированы данные о 24 тысячах человек. Заметим, что именно за 2022 год было зафиксировано около 7200 военнослужащих, которых считают пропавшими без вести. Среди них – военнослужащие ВСУ, нацгвардейцы, правоохранители, сотрудники СБУ, пограничники.

Недавно уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что Киеву удалось вернуть тела 19 украинцев, погибших в российском плену. Ожидается, что скоро передадут еще четыре тела.