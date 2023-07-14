В Україну повернули тіла ще 62 полеглих захисників

Сьогодні, 14 липня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Таким чином вдалося повернути тіла ще 62 оборонців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що четверо з полеглих захисників, тіла яких вдалося повернути, померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла українських захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

У Мінреінтеграції нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, з травня в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти, у якому вже наразі зафіксовано дані про 24 тисяч осіб. Зауважимо, що саме за 2022 рік було зафіксовано приблизно 7200 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, правоохоронці, співробітники СБУ, прикордонники тощо.

Нещодавно уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що Києву вдалося повернути тіла 19 українців, які загинули в російському полоні. Очікується, що незабаром передадуть ще чотири тіла.