В Харькове будут судить адвоката, пересылавшего российскому военному фото техники ВСУ в городе

Харьковская областная прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и размещении Вооруженных сил Украины, совершенном в условиях военного положения (часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса).

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Как говорится в сообщении ведомства, следствие установило, что 16 марта адвокат, ехавший на своем автомобиле по Слободскому району Харькова, увидел военную технику ВСУ и начал ее фотографировать.

"Указанная информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Минобороны Украины и другими уполномоченными органами. Приехав домой, обвиняемый отправил фото и информацию своему знакомому, который служит в рядах ВС РФ", - указывают в прокуратуре.

Расследованием дела занималось управление Службы безопасности Украины в Харьковской области. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Отметим, что статья 114-2 была введена в Уголовный кодекс лишь в конце марта. Более того, сейчас группа депутатов Верховной Рады предложила расширить ее, криминализировав распространение информации и о деятельности объектов критической инфраструктуры и государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и о местах сбора и путях эвакуации гражданского населения.

Напомним при этом, что недавно разгорелся скандал из-за уничтожения российскими войсками мобильного военного госпиталя в Баштанке Николаевской области после того, как о его развертывании публично сообщил депутат Рады от соответствующего мажоритарного округа Игорь Негулевский, представляющий пропрезидентскую партию "Слуга народа".