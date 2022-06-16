В Харкові судитимуть адвоката, що пересилав російському військовому фото техніки ЗСУ у місті

Харківська обласна прокуратура напраила до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розміщення Збройних сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (частина 2 статті 114-2 Кримінального кодексу).

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Як ідеться в повідомленні відомства, слідство встановило, що 16 березня адвокат, який їхав на своїй автівці по Слобідсьому району Харкова, побачив військову техніку ЗСУ та почав її фотографувати.

"Вказана інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міноборони України та іншими уповноваженими органами. Приїхавши додому, обвинувачений відправив фото та інформацію своєму знакомому, який служить у лавах ЗС РФ", - вказують у прокуратурі.

Розслідуванням справи займалося управління Служби безпеки України в Харківській області. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Зазначимо, що статтю 114-2 було введено в Кримінальний кодекс лише в кінці березня. Більш того, зараз група депутатів Верховної Ради запропонувала розширити її, криміналізувавши поширення інформації і про діяльність об'єктів критичної інфраструктури та державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, і про місця збору та шляхи евакуації цивільного населення.

Нагадаємо при цьому, що нещодавно розгорівся скандал через знищення російськими військами мобільного військового госпіталю в Баштанці Миколаївської області після того, як про його розгортання публічно повідомив депутат Ради від відповідного мажоритарного округу Ігор Негулевський, який представляє пропрезидентську партію "Слуга народу".