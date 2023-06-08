Волонтеры PIN-UP Foundation выехали на помощь в Херсон

Команда благотворительного фонда PIN-UP Foundation прибыла в Херсон с целью оказания помощи местному населению, пострадавшему в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции. Произошедшая гуманитарная катастрофа оставила тысячи людей без домов и необходимых вещей.

Волонтеры PIN-UP Foundation доставили в город продукты питания, воду, средства гигиены, медикаменты, корма для животных, спасательные жилеты, матрасы, подушки, пледы, надувные лодки, моторы и другие необходимые вещи.

Гуманитарная помощь передана Херсонской городской территориальной общине и распределена между жителями с учетом требований безопасности и потребностей пострадавших из-за затопления.

«В этот трудный момент нашей истории мы стоим вместе с жителями Херсонщины, разделяя их боль и скорбь. Наша команда с полной преданностью и решительностью готова оказать помощь людям, пострадавшим в результате этой трагедии. Мы стремимся обеспечить не только физические потребности херсонцев, но и оказать им поддержку и сострадание. Пусть наше единство и солидарность станут опорой, которая поможет херсонцам восстановиться и выйти из этой трагедии сильнее», - прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

PIN-UP Foundation призывает всех, кто пострадал или нуждается в помощи, по возможности обращаться к нам. Наша команда готова предоставить необходимую помощь и поддержку. Вы можете связаться с нами по почте [email protected] или с помощью нашей страницы в Instagram.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.