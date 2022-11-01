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Впервые в истории Metropolitan Opera закажет у украинского композитора написание оперы
Ведущий театр в США The Metropolitan Opera закажет написание оперы украинскому композитору. Это произойдет впервые в истории, сообщила 1 ноября пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.
"Это станет еще одним проявлением солидарности театра с украинским народом и возможностью донести мировые украинские нарративы и познакомить аудиторию с работой художников из Украины", - отметили в ведомстве.
В настоящее время The Metropolitan Opera выбирает композитора для заказа. Поэтому Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию объявляет open call для обработки и передачи поданных заявок на рассмотрение The Metropolitan Opera.
Украинские композиторы могут подавать заявки до 20 ноября 2022 года. Для этого нужно заполнить заявку в Google Формах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Между тем, в Украине продолжается дерусификация культуры. В частности, Харьковский областной совет рассмотрел запрос сотрудников Харьковского областного русского драмтеатра имени Пушкина об изменении названия. Его собираются переименовать в "Харьковский академический драматический театр".
Кроме того, Одесский областной совет проголосовал за переименование Одесского областного академического русского драматического театра, лишив его название прилагательного "русский".