Вперше в історії Metropolitan Opera замовить у українського композитора написання опери

Провідний театр в США The Metropolitan Opera замовить написання опери українському композитору. Це станеться вперше в історії, повідомила 1 листопада пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

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"Це стане ще одним виявом солідарності театру з українським народом та можливістю донести світові українські наративи і познайомити аудиторію з роботою митців з України", — зазначили у відомстві.

Наразі The Metropolitan Opera обирає композитора для замовлення. Тому Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує open call для опрацювання та передачі поданих заявок на розгляд The Metropolitan Opera.

Українські композитори можуть подавати заявки до 20 листопада 2022 року. Для цього потрібно заповнити заявку в Google Формах.

Тим часом в Україні триває дерусифікація культури. Зокрема, Харківська обласна рада розглянула запит співробітників Харківського обласного російського драмтеатру імені Пушкіна щодо зміни назви. Його збираються перейменувати на "Харківський академічний драматичний театр".

Крім того, Одеська обласна рада проголосувала за перейменування Одеського обласного академічного російського драматичного театру, позбавивши його назву прикметника "російська".