Враг активизировал обстрелы по акватории Днепро-Бугского лимана: что известно

Российские оккупационные войска активизировали обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по акватории Днепро-Бугского лимана. Это происходит на фоне пересмотра и продления "зернового соглашения".

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг".

"На фоне пересмотра и продления зернового соглашения по срокам и расширению на Николаевские порты, оккупанты активизировали обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по акватории Днепро-Бугского лимана, в направлении Очакова и Куцурубской громады", - говорится в сообщении.

В частности, 18 марта из минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал акваторию Очаковской громады. Повреждений инфраструктуры нет.

Напомним, что зерновое соглашение было подписано 21 июля 2022 года между ООН и Турцией отдельно с Украиной и с Россией.

18 марта вице-премьер-министр - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что действие Черноморской зерновой инициативы, позволяющей безопасный экспорт агропродукции из Украины через порты Одесской области, продлено на 120 дней, как это предусмотрено соответствующим соглашением.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков ранее сообщал, что порты Николаева, на которые до российского вторжения приходилось 35% украинского экспорта продовольствия, готовы присоединиться к инициативе, и им понадобится максимум две недели, чтобы начать работу. По его словам, Украина хочет включить порты города Николаева в "зерновое соглашение".