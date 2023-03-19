Ворог активізував обстріли по акваторії Дніпро-Бузького лиману: що відомо

Російські окупаційні війська активізували обстріли з мінометів та ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману. Це відбувається на тлі перегляду та продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

"На тлі перегляду та продовження зернової угоди щодо термінів і розширення на Миколаївські порти, окупанти активізували обстріли з мінометів та ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману, в напрямку Очакова і Куцурубської громади", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 18 березня з мінометів та ствольної артилерії ворог обстрілював акваторію Очаківської громади. Пошкоджень інфраструктури та людських втрат немає.

Нагадаємо, що зернова угода була підписана 21 липня 2022 року між ООН, Туреччиною окремо з Україною та з Росією.

18 березня віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що дія Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє безпечний експорт агропродукції з України через порти Одеської області, продовжена на 120 днів, як це передбачено відповідною угодою.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков раніше повідомляв, що порти Миколаєва, на які до російського вторгнення припадало 35% українського експорту продовольства, готові приєднатися до ініціативи, і їм знадобиться максимум два тижні, щоб почати роботу. За його словами, Україна хоче включити порти міста Миколаєва до "зернової угоди".