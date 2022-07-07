"ВСУ идут!": мэр Олешек призвал мирных жителей держаться подальше от объектов, где проживают оккупанты

Глава Олешковской объединенной территориальной громады (мэр Олешек Херсонской области) Евгений Рыщук обратился к местным жителям с призывом держаться как можно дальше от объектов, где расположена техника и личный состав ВС РФ, чтобы не быть живым щитом для оккупантов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом мэр заявил в Facebook.

"Если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую уезжать оттуда подальше. ВСУ идут!", — написал Рыщук.

Отметим, что Вооруженные силы Украины постепенно освобождают населенные пункты в Херсонской области. В конце июня ВСУ удалось отбросить российских военных с первой линии обороны в регионе.

Кроме того, накануне в районе Добрянки Херсонской области ВСУ почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили штурм. В частности, в акватории Черного и Азовского морей РФ держит в готовности четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В отдельных населенных пунктах региона фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.