"ЗСУ йдуть!": мер Олешек закликав мирних жителів триматися подалі від об'єктів, де мешкають окупанти

Голова Олешківської об'єднаної територіальної громади (мер Олешок Херсонської області) Євген Рищук звернувся до місцевих жителів із закликом триматися якнайдалі від об'єктів, де розташована техніка та особовий склад ЗС РФ, щоб не бути живим щитом для окупантів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це мер заявив у Facebook.

"Якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, рекомендую їхати звідти подалі. ВСУ йдуть!", - написав Рищук.

Зазначимо, що Збройні сили України поступово звільняють населені пункти на Херсонщині. Наприкінці червня ЗСУ вдалося відкинути російських військових із першої лінії оборони в регіоні.

Крім того, напередодні в районі Добрянки Херсонської області ЗСУ майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу супротивника та успішно відбили штурм. Зокрема, в акваторії Чорного та Азовського морів РФ тримає в готовності чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

В окремих населених пунктах регіону фіксуються часті випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.