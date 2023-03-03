"Второй поход на Киев невозможен": в полиции оценили вероятность российского наступления

Повторная попытка наступления российских войск на Киев невозможна. Даже если в Кремле на это решатся, оккупанты получат достойный отпор.

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Такой прогноз в интервью ТСН сделал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Он заверил, что проведены минирования территории и другие серьезные мероприятия. К тому же, 80% земель в регионе – это болота. Так что с наступлением весны местность станет практически непроходимой.

Относительно вероятности прорыва российских войск через Чернобыльскую зону отчуждения (как это было год назад) Небитов тоже ответил обнадеживающе.

"С первого дня деоккупации там проводятся соответствующие фортификационные действия. Военные не перестают работать. Определенные задачи есть и у нас. Усилены спецподразделения, сейчас они имеют соответствующую бронированную технику, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбить даже вертолеты", - успокоил начальник полиции Киевской области.

Небитов рассказал также о фактах мародерства во время оккупации Чернобыльской зоны. Там были ограблены практически все госинституции и предприятия.

"У спасателей россияне украли автомобили, но не вывезли – сняли колеса, сиденья. Украли старый БТР, не работавший с 1970-х годов... Могу сказать, что были украдены даже рога оленя, иконы, мотоцикл. Также разобрали постамент – с модели автомобиля ВАЗ-2101 сняли фары", – рассказал правоохранитель.

По словам Небитова, год назад Россия собиралась захватить украинскую столицу за три дня – до 26 февраля. Сначала планировали взорвать десант в аэропорту Гостомеля, а дальше – и в самом Киеве.

Напомним, в канун годовщины российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин до сих пор не оставил надежды захватить Киев. По словам главы государства, без оккупации столицы невозможна и оккупация всей Украины – а это остается главной целью президента РФ.

Поэтому столица постоянно работает над усовершенствованием своей обороны. В конце февраля группировки сил и средств обороны Киева провели тренировку подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу.