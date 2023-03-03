"Другий похід на Київ неможливий": у поліції оцінили ймовірність російського наступу

Повторна спроба наступу російських військ на Київ неможлива. Навіть якщо у Кремлі на це наважаться, окупанти отримають гідну відсіч.

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Такий прогноз в інтерв'ю ТСН зробив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він запевнив, що проведені мінування території та інші серйозні заходи. До того ж, 80% земель у регіоні - це болота. Тож, з настанням весни місцевість стане практично непрохідною.

Щодо ймовірності прориву російських військ через Чорнобильську зону відчуження (як це було рік тому), Нєбитов теж відповів обнадійливо.

"Від першого дня деокупації там проводяться відповідні фортифікаційні дії. Військові не перестають працювати. Певні завдання є і у нас. Посилені спецпідрозділи, зараз вони мають відповідну броньовану техніку, тяжке озброєння, за допомогою якого можна збити навіть гвинтокрили", - заспокоїв начальник поліції Київщини.

Нєбитов розповів також про факти мародерства під час окупації Чорнобильської зони. Там були пограбовані фактично всі держінституції та підприємства.

"У рятувальників росіяни вкрали автомобілі, але не вивезли – зняли колеса, сидіння. Вкрали старий БТР, який не працював від 1970-х років, був не на ходу... Можу сказати, що були викрадені навіть роги оленя, ікони, мотоцикл. Також розібрали постамент – з моделі автівки ВАЗ-2101 зняли фари", - розповів правоохоронець.

За словами Нєбитова, рік тому Росія збиралася захопити українську столицю за три дні - до 26 лютого. Спочатку планували висадити десант в аеропорту Гостомеля, а далі - і у самому Києві.

Нагадаємо, напередодні річниці російського вторгнення президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін досі не полишив надії захопити Київ. За словами глави держави, без окупації столиці неможлива і окупація усієї України - а це лишається головною метою президента РФ.

Тож, столиця постійно працює над удосконаленням своєї оборони. Наприкінці лютого угрупування сил і засобів оборони міста Києва провели тренування підготовки та ведення оборонної операції в умовах наступу противника на столицю.