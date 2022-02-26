Защитники острова Змеиный могут быть живы, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба и Вооруженные силы Украины получили надежду, что все защитники острова Змеиный живы.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на острове", - говорится в сообщении.

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь.

24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельного вооружения и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет.

Российские пропагандисты начали информационные о том, что украинские защитники сдались.

Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.

Работа, чтобы узнать о судьбе украинских защитников продолжалась по всем возможным направлениям.

В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, распространенной в открытых сетях.

"Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится. Слава украинским защитникам!!!", - говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, вечером 24 февраля в Госпогранслужбе заявили, что российские войска обстреляли остров Змеиный из корабельных вооружений и боевой авиации.

В результате боев погибли 13 украинских пограничников.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.