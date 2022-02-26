Захисники острова Зміїний можуть бути живі, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники острова Зміїний живі.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Російські ЗМІ повідомили про доставку в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові", - йдеться у повідомленні.

Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як із захисниками загубився зв'язок.

24 лютого агресор вів обстріли з корабельного озброєння та застосував бойову авіацію за прикордонниками та воїнами ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплено.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну правильну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Російські пропагандисти розпочали інформаційні про те, що українські захисники здалися.

Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами поразки та силами супротивника.

Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників, тривала за всіма можливими напрямками.

В даний час, після отримання інформації про їхнє ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом із ЗСУ проводить роботу з ідентифікації наших воїнів, поширеної у відкритих мережах.

"Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться. Слава українським захисникам!!!", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, увечері 24 лютого у Держприкордонслужбі заявили, що російські війська обстріляли острів Зміїний з корабельних озброєнь та бойової авіації.

В результаті боїв загинули 13 українських прикордонників.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .