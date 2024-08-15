Apple позволит интегрировать NFC-транзакции в сторонние приложения

Компания Apple объявила, что с iOS 18.1 разработчики впервые смогут интегрировать NFC-транзакции в своих приложениях для iPhone, независимо от Apple Pay и Apple Wallet.

Новые API для NFC и Secure Element (SE) позволят осуществлять бесконтактные транзакции в таких сферах, как оплата в магазинах, доступ к автомобильным и домовым ключам, проездные документы, корпоративные бейджи, студенческие карты, карты лояльности, билеты на мероприятия, а также в будущем — для государственных удостоверений.

Отмечается, что Apple сосредоточена на безопасности и конфиденциальности пользователей, поэтому новое решение использует Secure Element (SE) — чип для безопасного хранения конфиденциальной информации. Компания разработала эти API с использованием собственных технологий, таких как Secure Enclave, биометрическая аутентификация и серверы Apple, чтобы обеспечить высокий уровень защиты при бесконтактных транзакциях.

Чтобы интегрировать новые возможности в свои приложения, разработчикам нужно будет заключить коммерческое соглашение с Apple, получить разрешение на использование NFC и Secure Element, а также уплатить соответствующее собрание. Это обеспечит доступ только для авторизованных разработчиков, которые соответствуют высоким стандартам безопасности и конфиденциальности Apple.

API NFC и SE будут доступны разработчикам в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США с выпуском iOS 18.1, а также планируется расширение других стран в будущем.

Напомним, в июле компания Apple согласилась открыть свою платежную технологию Apple Pay для других поставщиков в Европейском Союзе, тем самым избегнув угроз штрафов от регуляторов ЕС. В течение следующих десяти лет компания будет предоставлять доступ к своей технологии мобильного кошелька бесплатно.

А в июне Apple представила новую систему, которая позволит владельцам iPhone с iOS 18 и более новыми версиями использовать Apple Pay для расчетов в любом веб-браузере на компьютере, включая Chrome, Edge, Firefox и другие на ОС Windows.

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