Apple дозволить інтегрувати NFC-транзакції у сторонні додатки

Компанія Apple оголосила, що з iOS 18.1 розробники вперше зможуть інтегрувати NFC-транзакції у своїх додатках для iPhone, незалежно від Apple Pay та Apple Wallet.

Нові API для NFC та Secure Element (SE) дозволять здійснювати безконтактні транзакції в таких сферах, як оплата в магазинах, доступ до автомобільних і будинкових ключів, проїзні документи, корпоративні бейджі, студентські картки, картки лояльності, квитки на заходи, а також у майбутньому — для державних посвідчень.

Зазначається, що Apple зосереджена на безпеці та конфіденційності користувачів, тому нове рішення використовує Secure Element (SE) — чіп для безпечного зберігання конфіденційної інформації.. Компанія розробила ці API з використанням власних технологій, таких як Secure Enclave, біометрична автентифікація і сервери Apple, щоб забезпечити високий рівень захисту під час безконтактних транзакцій.

Щоб інтегрувати нові можливості у свої додатки, розробникам потрібно буде укласти комерційну угоду з Apple, отримати дозвіл на використання NFC і Secure Element, а також сплатити відповідні збори. Зазначається, що це забезпечить доступ лише для авторизованих розробників, які відповідають високим стандартам безпеки і конфіденційності Apple.

API NFC і SE будуть доступні розробникам в Австралії, Бразилії, Канаді, Японії, Новій Зеландії, Великобританії та США з випуском iOS 18.1, а також планується розширення до інших країн у майбутньому.

Нагадаємо, у липні компанія Apple погодилася відкрити свою платіжну технологію Apple Pay для інших постачальників у Європейському Союзі, тим самим уникнувши загрози штрафів від регуляторів ЄС. Протягом наступних десяти років компанія надаватиме доступ до своєї технології мобільного гаманця безкоштовно.

А у червні Apple представила нову систему, яка дасть змогу власникам iPhone з iOS 18 та новішими версіями використовувати Apple Pay для розрахунків у будь-якому веб-браузері на комп'ютері, включно з Chrome, Edge, Firefox та іншими на ОС Windows.

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