Google представила новый AI-приложение Vids для создания видеопрезентаций: как он работает

Компания Google представила приложение Vids, позволяющее пользователям создавать видеопрезентации с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Verge.

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Vids использует искусственный интеллект Gemini, позволяющий создавать презентации на основе пользовательского запроса. Сервис автоматически подберет бесплатные видео из коллекции, напишет сценарий и озвучит презентацию. После этого пользователь может редактировать видео: изменять порядок слайдов, добавлять или заменять эффекты и переходы, удалять фон из изображений и т.д.

Важно отметить, что Vids не создает видео с нуля, как это делает Sora от OpenAI. Вместо этого предлагает готовые шаблоны и помогает пользователям создать презентацию на их основе.

Кроме использования Gemini, пользователи могут создавать презентации вручную, используя различные шаблоны и бесплатный контент, позволяющий раскрыть их творчество и индивидуальный стиль.

Vids доступен в предварительном просмотре Workspace Labs для пользователей, которым администраторы Workspace разрешили опробовать этот инструмент. Это позволит Google собрать отзывы и улучшить функциональность приложения перед его официальным запуском.

Напомним, в мае Google представила обновление поиска на основе искусственного интеллекта. Ключевая новинка – "AI Overviews", сгенерированные ИИ итоги, которые будут отображаться в верхней части многих результатов поиска.

Среди других новых функций: поиск по видео в Google Lens, автоматическое планирование маршрутов и диетических планов; интеллектуальная организация страниц результатов.

Все эти возможности построены на ШИ-модели Gemini, способная понимать запросы пользователей независимо от формы ввода и генерировать краткие ответы.

Источник фото: ua.depositphotos.com