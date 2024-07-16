Google презентувала новий AI-застосунок Vids для створення відеопрезентацій: як він працює

Компанія Google представила застосунок Vids, який дозволяє користувачам створювати відеопрезентації за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє The Verge.

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Vids використовує штучний інтелект Gemini, що дозволяє створювати презентації на основі текстового запиту користувача. Сервіс автоматично підбере безкоштовні відео з колекції, напише сценарій та озвучить презентацію. Після цього користувач може редагувати відео: змінювати порядок слайдів, додавати або замінювати ефекти та переходи, видаляти фон з зображень тощо.

Важливо зазначити, що Vids не створює відео з нуля, як це робить Sora від OpenAI. Замість цього він пропонує готові шаблони та допомагає користувачам створити презентацію на їх основі.

Крім використання Gemini, користувачі можуть створювати презентації вручну, використовуючи різноманітні шаблони та безкоштовний контент, що дозволяє розкрити їхню творчість та індивідуальний стиль.

Наразі Vids доступний у попередньому перегляді Workspace Labs для користувачів, яким адміністратори Workspace дозволили випробувати цей інструмент. Це дозволить Google зібрати відгуки та покращити функціональність програми перед її офіційним запуском.

Нагадаємо, у травні Google представив оновлення пошуку на основі штучного інтелекту. Ключова новинка - "AI Overviews", згенеровані ШІ підсумки, які відображатимуться у верхній частині багатьох результатів пошуку.

Серед інших нових функцій: пошук за відео в Google Lens, автоматичне планування маршрутів та дієтичних планів,інтелектуальна організація сторінок результатів.

Всі ці можливості побудовані на ШІ-моделі Gemini, яка здатна розуміти запити користувачів незалежно від форми введення та генерувати стислі відповіді.

Джерело фото: ua.depositphotos.com