Meta и Microsoft выпустили языковую модель Llama 2: она бесплатна для коммерческого использования

Компании Meta и Microsoft объединились, чтобы представить Llama 2 – модель искусственного интеллекта следующего поколения, доступ к которой бесплатен как для коммерческих, так и для исследовательских целей. Об этом пишет Engadget.

Обновленный открытый исходный код делает больший акцент на ответственности. Разработчики создали схему, в которой подробно описаны возможные проблемы. Кроме того, есть инструкция по ответственному использованию и политика для предотвращения таких злоупотреблений, как преступная деятельность, обманчивые заявления и спам.

Meta выпускает как предварительно обученные, так и разговорно-ориентированные версии Llama 2 бесплатно. А Microsoft предоставляет модель через каталог Azure AI для использования в облачных инструментах, например, касательно фильтрации контента. Модель также может работать непосредственно на компьютерах с операционной системой Windows и доступна через внешних провайдеров, таких как Amazon Web Services и Hugging Face.

Новую модель тренировали на 40% больше данных, чем при создании предыдущей. Llama 2 позволяет компаниям настраивать технологию для своих целей, например для чат-ботов и генераторов изображений. Таким образом, фирмы могут извлекать выгоду от моделирования, предоставляя посторонним лицам возможность проверить наличие предубеждений, неточностей и других недостатков.

Llama: что умеет модель на основе искусственного интеллекта

Meta анонсировала выпуск языковой модели Llama в феврале текущего года. Тогда указывалось, что технология показала перспективу в генерировании текста, обобщении письменного материала и более сложных задачах, таких как решение математических теорем.

Позже стало известно, что модель оказалась в открытом доступе – утечка произошла на 4chan, где один из пользователей загрузил torrent-файл инструмента. Meta не отрицала утечку Llama, отметив, что стремится делиться моделями среди исследователей.

Оригинальная модель искусственного интеллекта также имела открытый код, но в отличие от Llama 2, она была предназначена сугубо для ученых и исследователей.