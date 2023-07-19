Meta й Microsoft випустили мовну модель Llama 2: вона безкоштовна для комерційного використання

Компанії Meta й Microsoft об’єдналися, щоб представити Llama 2 – модель штучного інтелекту наступного покоління, доступ до якої безкоштовний як для комерційних, так і для дослідницьких цілей. Про це пише Engadget.

Зазначається, що оновлений відкритий вихідний код робить більший акцент на відповідальності. Розробники створили схему, в якій детально описані можливі проблеми. Крім того, є інструкція з відповідального використання та політика для запобігання таким зловживанням, як злочинна діяльність, оманливі заяви та спам.

Meta випускає як попередньо навчені, так і розмовно-орієнтовані версії Llama 2 безкоштовно. А Microsoft надає модель через каталог Azure AI для використання в хмарних інструментах, наприклад, щодо фільтрації контенту. Модель також може працювати безпосередньо на компʼютерах із операційною системою Windows і буде доступна через зовнішніх провайдерів, таких як Amazon Web Services та Hugging Face.

Нову модель тренували на 40% більше даних, ніж при створенні попередньої. Llama 2 дозволяє компаніям налаштовувати технологію для власних цілей, наприклад для чатботів і генераторів зображень. Таким чином фірми можуть отримувати вигоду від моделювання, надаючи стороннім особам можливість перевірити наявність упереджень, неточностей та інших недоліків.

Llama: що вміє модель на основі штучного інтелекту

Meta анонсувала випуск мовної моделі Llama в лютому поточного року. Тоді вказувалося, що технологія показала перспективу в генеруванні тексту, узагальненні письмового матеріалу та складніших завданнях, таких як вирішення математичних теорем.

Пізніше стало відомо, що модель опинилася у відкритому доступі – витік стався на 4chan, де один із користувачів завантажив torrent-файл інструменту. Meta не заперечила витік Llama, зазначивши, що прагне ділитися моделями серед дослідників.

Оригінальна модель штучного інтелекту також мала відкритий код, але на відміну від Llama 2, вона була призначена суто для вчених і дослідників.