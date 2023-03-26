Попытка догнать Китай. Пентагон пытается привлечь стартапы Кремниевой долины к производству оружия, - WSJ

Министерство обороны США стремится заручиться поддержкой стартапов Кремниевой долины в рамках своих усилий по финансированию и разработке новых технологий вооружения, а также поиску более гибких поставщиков. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что недавно администрация президента США Джо Байден запросила 115 млн долларов на финансирование нового подразделения Пентагона под названием Офис стратегического капитала. Он призван привлечь больше инвестиций, в частности венчурного капитала, в компании, которые производят критически важные для военных технологии и продукты. Эти усилия совпадают с ростом интереса инвесторов венчурного капитала к военному бизнесу.

В настоящее время примерно 6 млрд долларов ежегодно поступает от частного капитала на оборонный и аэрокосмический рынок США. Еще в 2017 году этот показатель составлял около 1 млрд долларов.

Пентагон в течение многих лет проявлял интерес к сотрудничеству с нетрадиционными поставщиками в технологической отрасли, но успехов было немного. Однако ситуация изменилась в 2016 году, когда стартап Palantir Technologies подал в суд, чтобы участвовать в контракте Пентагона. Стартап, разработавший систему по просмотру большого набора разведывательных данных, утверждал, что у него есть уже существующий продукт, который Пентагону следует рассмотреть, а не заказывать разработку системы. В результате Palantir победил.

Теперь толчок США к привлечению частного капитала происходит на фоне беспокойства тем, что оборонная промышленность страны зависима от нескольких крупных компаний, которые возлагаются на государственное финансирование исследований. Между тем, Китай продвинулся вперед в некоторых ключевых технологиях, начиная от небольших дронов и заканчивая гиперзвуковыми ракетами, благодаря использованию внешних государственных и частных фондов.

Стив Бланк, соучредитель Центра инноваций в сфере национальной безопасности в Стэнфордском университете отметил, что по некоторым оценкам, вливания капитала КНР в технологический сектор составляют более 1 трлн долларов.

В то же время развитие связей между технологическим сектором и армией США сопровождается своими проблемами. В частности, последствия краха Silicon Valley Bank коснулись и Пентагона, где чиновники пытались разработать планы для стартапов, которые работали над оборонными проектами и имели счета в SVB. Ситуацию улучшило решение Вашингтона гарантировать сохранность депозитов. По словам экс-директора подразделения оборонных инноваций Пентагона Майка Брауна, если бы правительство США не вмешалось, часть военного производства могла бы оказаться под угрозой.

При этом WSJ добавляет, что сейчас трудно определить, насколько глубок интерес Пентагона к новым поставщикам.

А Стив Бланк из Стэнфордского университета отметил, что разрешение технологическим компаниям вносить больший вклад потребует радикального пересмотра системы закупок Пентагона. Это покончит с нынешней системой, где доминируют несколько крупных подрядчиков.

"Если вы не увидите 10 новых названий в течение следующих трех лет, мы не сможем фактически интегрировать коммерческие технологии в Министерство обороны. Это окончательный тест", - сказал он.