Спроба наздогнати Китай. Пентагон намагається залучити стартапи Кремнієвої долини до виробництва зброї, – WSJ

Міністерство оборони США прагне заручитися підтримкою стартапів Кремнієвої долини в рамках своїх зусиль щодо фінансування й розробки нових технологій озброєння, а також знаходження більш гнучких постачальників. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена запросила 115 млн доларів на фінансування нового підрозділу Пентагону під назвою Офіс стратегічного капіталу. Він покликаний залучити більше інвестицій, зокрема венчурного капіталу, в компанії, які виробляють критично важливі для військових технології та продукти. Ці зусилля збігаються зі зростанням інтересу інвесторів венчурного капіталу до військового бізнесу.

Наразі приблизно 6 млрд доларів щорічно надходить від приватного капіталу на оборонний та аерокосмічний ринок США. Ще у 2017 році цей показник становив близько 1 млрд доларів.

Пентагон протягом багатьох років виявляв зацікавленість у співпраці з нетрадиційними постачальниками в технологічній галузі, але успіхів було небагато. Однак ситуація змінилася в 2016 році, коли стартап Palantir Technologies подав до суду, щоб взяти участь у контракті Пентагону. Стартап, який розробив систему з перегляду великого набору розвідувальних даних, стверджував, що в нього є вже існуючий продукт, який Пентагону слід розглянути, а не замовляти розробку системи. У результаті Palantir переміг.

Тепер поштовх США до залучення приватного капіталу відбувається на тлі занепокоєння тим, що оборонна промисловість країни залежна від кількох великих компаній, які покладаються на державне фінансування досліджень. Тим часом Китай просунувся вперед у деяких ключових технологіях, починаючи від невеликих дронів і закінчуючи гіперзвуковими ракетами, завдяки використанню зовнішніх державних і приватних фондів.

Стів Бланк, співзасновник Центру інновацій у сфері національної безпеки в Стенфордському університеті зазначив, що за, деякими оцінками, вливання капіталу КНР у технологічний сектор становлять понад 1 трлн доларів.

Водночас розвиток зв’язків між технологічним сектором і армією США супроводжується своїми проблемами. Зокрема, наслідки від краху Silicon Valley Bank торкнулися й Пентагону, де чиновники намагалися розробити плани для стартапів, які працювали над оборонними проєктами й мали рахунки в SVB. Ситуацію покращило рішення Вашингтона гарантувати збереження депозитів. За словами ексдиректора підрозділу оборонних інновацій Пентагону Майка Брауна, якби уряд США не втрутився, частина військового виробництва могла б опинитися під загрозою.

При цьому WSJ додає, що наразі важко визначити, наскільки глибокий інтерес Пентагона до нових постачальників.

А Стів Бланк із Стенфордського університету зауважив, що дозвіл технологічним компаніям робити більший внесок вимагатиме радикального перегляду системи закупівель Пентагону. Це покінчить із нинішньою системою, де домінують кілька великих підрядників.

"Якщо ви не побачите 10 нових імен протягом наступних трьох років, ми не зможемо фактично інтегрувати комерційні технології в Міністерство оборони. Це остаточний тест", — сказав він.