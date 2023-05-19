Компания Apple ограничила сотрудникам доступ к ChatGPT и другим инструментам искусственного интеллекта. Такое решение в компании приняли из-за опасений утечки данных. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

В Apple запретили использование ChatGPT, Copilot GitHub и других чат-ботов и ассистентов в любых рабочих процессах.

В письме Apple предупредила своих сотрудников, что посторонние платформы с искусственным интеллектом собирают многочисленные конфиденциальные данные пользователей, а также получают доступ к недопустимым внутренним документам компании.

Производитель iPhone озабочен тем, что работники могут обнародовать конфиденциальные данные, поскольку он разрабатывает собственную подобную технологию.

Также компания Samsung Electronics Co. запрещает сотрудникам использовать популярные инструменты генеративного искусственного интеллекта, среди которых – ChatGPT.

Согласно документу, компания обеспокоена тем, что данные, передаваемые на такие платформы искусственного интеллекта, включая Google Bard и Bing, хранятся на внешних серверах, что затрудняет их восстановление и удаление, и в конечном счете они могут быть раскрыты другим пользователям.

Напомним, ChatGPT в Италии запретили в конце марта из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних.

Отметим, компания OpenAI запустила официальное приложение ChatGPT для операционной системы iOS.