Компанія Apple обмежила співробітникам доступ до ChatGPT і інших інструментів штучного інтелекту. Таке рішення в компанії ухвалили через побоювання витоку даних. Про це повідомило The Wall Street Journal.

В Apple заборонили використання ChatGPT, Copilot GitHub та інших чат-ботів та асистентів у будь-яких робочих процесах.

У листі Apple попередила своїх співробітників, що сторонні платформи з штучним інтелектом збирають численні конфіденційні дані користувачів, а також отримують доступ до внутрішніх документів компанії, що є неприпустимим.

Виробник iPhone стурбований тим, що працівники можуть оприлюднити конфіденційні дані, оскільки він розробляє власну подібну технологію.

Також компанія Samsung Electronics Co. забороняє співробітникам використовувати популярні інструменти генеративного штучного інтелекту, серед яких - ChatGPT.

Згідно з документом, компанія стурбована тим, що дані, які передаються на такі платформи штучного інтелекту, включаючи Google Bard і Bing, зберігаються на зовнішніх серверах, що ускладнює їх відновлення та видалення, і в кінцевому підсумку вони можуть бути розкриті іншим користувачам.

Нагадаємо, ChatGPT в Італії заборонили наприкінці березня через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх.

Зазначимо, компанія OpenAI запустила офіційний застосунок чатбота ChatGPT для операційної системи iOS.