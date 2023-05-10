Эксперты рекомендуют осторожно использовать ChatGPT для криптоинвестиций

ChatGPT может стать ассистентом для начинающих криптоинвесторов и помочь в поиске информации, обучении, подготовке отчетов. Но люди должны проверять ответы искусственного интеллекта (ИИ) и не делиться личной информацией. Об этом издании Delo.ua рассказывает в статье "Тестируем ChatGPT. Станет ли искусственный интеллект "оракулом" для криптоинвесторов".

Так, финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что ChatGPT не делится прогнозами по поведению криптовалют.

"Дело в том, что разработчики заранее предусмотрели возможность "сложных" инвестиционных вопросов и риска судебных разбирательств, если ИИ будет радоваться, куда инвестировать, а куда - нет. И речь идет не только о криптовалютах, а о любых инвестиционных инструментах", - объясняет Шевчишин.

Также следует помнить, что ChatGPT не может формулировать прогнозы, поскольку ИИ учился на данных в 2021 году.

"Конечно, ИИ не может знать последние тенденции и новости, чтобы скомпилировать их в какое-то решение", - говорит эксперт.

В то же время, чат-бот может стать хорошим помощником для обучения именно начинающим инвесторам, уверен Шевчишин, но сейчас он может помочь только в простых вопросах, например, рекомендациях литературы или курсов.

В свою очередь, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак говорит, что ИИ для криптоиндустрии может оказаться полезным в ограниченном режиме.

"ChatGPT может найти информацию, предложить прочитать информацию, ответить на теоретические вопросы. Но этот чат непригоден для прогнозирования. Поэтому криптоинвесторам ИИ может помочь в сборе теоретической информации по активам для инвестиций. Но для этого также можно спокойно использовать Google", - объясняет Орищак.

Также во время общения с ИИ эксперты рекомендуют выполнять следующие правила безопасности:

Не предоставляйте ChatGPT личные данные. Поскольку ИИ может использовать информацию для любой цели. Критически относитесь к ответам. Оценивайте их как подсказки, а не как истину в последней инстанции. Учитывайте языковую специфику. Задавая вопросы, используйте несколько вариантов, перефразируя вопросы. Задавайте ИИ уточняющие вопросы. В частности, можно спросить: "Какие еще варианты решения", "Как еще можно решить" и т.д.

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Больше о том, чем может быть полезен ChatGPT в криптоинвестициях , читайте в статье Delo.ua "Тестируем ChatGPT. Станет ли искусственный интеллект "оракулом" для криптоинвесторов".