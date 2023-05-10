Експерти рекомендують обережно використовувати ChatGPT для криптоінвестицій

ChatGPT може стати асистентом для криптоінвесторів-початківців та допомогти у пошуку інформації, навчанні, підготовці звітів. Але люди мають перевіряти відповіді штучного інтелекту (ШІ) та не ділитися особистою інформацією. Про це видання Delo.ua розповідає у статті "Тестуємо ChatGPT. Чи стане штучний інтелект "оракулом" для криптоінвесторів".

Так, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже, що ChatGPT не ділиться прогнозами щодо поведінки криптовалют.

"Справа в тому, що розробники заздалегідь передбачили можливість "складних" інвестиційних питань та ризику судових розглядів, якщо ШІ радітиме, куди інвестувати, а куди - ні. І йдеться не лише про криптовалюти, а про будь-які інвестиційні інструменти", - пояснює Шевчишин.

Також варто пам’ятати, що ChatGPT не може формулювати прогнози, оскільки ШІ навчався на даних 2021 року.

"Звичайно, що ШІ не може знати останніх тенденцій та новин, щоб скомпілювати їх у якесь рішення", - говорить експерт.

Водночас з цим, чат-бот може стати хорошим помічником для навчання саме інвесторам-початківцям, впевнений Шевчишин, але наразі він може допомогти тільки в простих питаннях, наприклад, рекомендаціях літератури або курсів.

Своєю чергою, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак говорить, що ШІ для криптоіндустрії може бути корисним в обмеженому режимі.

"ChatGPT може знайти інформацію, запропонувати прочитати інформацію, відповісти на теоретичні питання. Але цей чат непридатний для прогнозування. Тому криптоінвесторам ШІ може допомогти у зборі теоретичнох інформації щодо активів для інвестицій. Але для цього також можна спокійно використовувати Google", - пояснює Орищак.

Також під час спілкування із ШІ експерти рекомендують виконувати такі правила безпеки:

Не надавайте ChatGPT особисті дані. Оскільки ШІ може використовувати інформацію для будь-якої мети. Критично ставтеся до відповідей. Оцінюйте їх як підказки, а не істину в останній інстанції. Враховуйте мовну специфіку. Задаючи питання, використовуйте кілька варіантів, перефразовуючи питання. Задавайте ШІ уточнюючі питання. Зокрема, можна запитати: "Які ще варіанти вирішення", "Як ще можна вирішити" та ін.

Раніше співзасновник Apple Стів Возняк застеріг, що при використанні штучного інтелекту нечесними гравцями в світі ускладниться виявлення шахрайства та дезінформації.

Більше про те, чим може бути корисний ChatGPT в криптоінвестиціях, читайте у статті Delo.ua "Тестуємо ChatGPT. Чи стане штучний інтелект "оракулом" для криптоінвесторів".