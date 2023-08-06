Еще помните о Threads? Скоро соцсеть будет иметь веб-версию и полноценный поиск

В ближайшие недели в соцсети Threads появится веб-версия и полноценный поиск. Об этом сообщил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

"Я надеюсь создать живое долгосрочное приложение. Впереди много работы, но я в восторге от скорости работы команды", – написал он.

Как отмечает Engadget, вебверсия является одной из наиболее востребованных функций, которой нет Threads. Публикации в соцсети можно просматривать из браузера, однако нажатие кнопок "Ответить", "Репост", "Нравится" и "Отправить" просто открывает QR-код, ссылающийся на приложение.

Что касается поиска, то сейчас в результатах можно увидеть другие аккаунты, но не публикации.

Threads: что происходит с платформой

Соцсеть Threads похоже по своему функционалу на Twitter (которая теперь называется X). Приложение содержит короткие текстовые сообщения, которые пользователи могут комментировать, репостить и отвечать на них. Особенность состоит в том, что регистрация на платформе происходит через уже существующий аккаунт в Instagram.

Компания Meta запустила Threads 6 июля и сделала это на фоне длительных трудностей Twitter. После того, как в октябре 2022 года владельцем Twitter стал бизнесмен Илон Маск, у платформы начались проблемы с рекламодателями, соцсеть имела даже технический сбой, вероятно, из-за сокращения персонала и сама потеряла в стоимости.

Threads получила чрезвычайную популярность: соцсеть уже имеет более 120 млн пользователей. Однако следует отметить, что самый большой ажиотаж был в первые дни появления приложения.

Gizmodo со ссылкой на данные аналитической компании Similarweb писало, что через два дня после запуска Threads ежедневное количество активных пользователей соцсети было на уровне 49 млн, но к 1 августа эта цифра упала до 9,6 млн.

А время, проведенное в приложении, достигло пика 6 июля и составляло примерно 14 минут в день. Но по состоянию на начало августа показатель снизился до 2,3 минуты.

Источник фото: ua.depositphotos.com