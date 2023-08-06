Ще памʼятаєте про Threads? Скоро соцмережа матиме вебверсію та повноцінний пошук

Найближчими тижнями в соцмережі Threads зʼявиться вебверсія та повноцінний пошук. Про це повідомив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

"Я сподіваюся створити живий довгостроковий додаток. Попереду багато роботи, але я в захваті від швидкості роботи команди", – написав він.

Як зазначає Engadget, вебверсія є однією з найбільш затребуваних функцій, якої не має Threads. Публікації в соцмережі можна переглядати з браузера, однак натискання кнопок "Відповісти", "Репост", "Подобається" та «Надіслати» просто відкриває QR-код, який посилається на програму.

Що стосується пошуку, то зараз у результатах можна побачити інші облікові записи, але не публікації.

Threads: що відбувається з платформою

Соцмережа Threads схожа за своїм функціоналом на Twitter (яка тепер називається X). Додаток містить короткі текстові повідомлення, які користувачі можуть лайкати, репостити та відповідати на них. Особливість полягає в тому, що реєстрація на платформі відбувається через уже існуючий акаунт в Instagram.

Компанія Meta запустила Threads 6 липня й зробила це на тлі тривалих труднощів Twitter. Після того, як у жовтні 2022 року власником Twitter став бізнесмен Ілон Маск, у платформи почалися проблеми з рекламодавцями, соцмережа мала навіть технічий збій, імовірно, через скорочення персоналу й сама втратила у вартості.

Threads отримала надзвичайну популярність: соцмережа вже має понад 120 млн користувачів. Однак варто зауважити, що найбільший ажіотаж був у перші дні появи додатку.

Gizmodo з посиланням на дані аналітичної компанії Similarweb писало, що за два дні після запуску Threads щоденна кількість активних користувачів соцмережі була на рівні 49 млн, але до 1 серпня ця цифра впала до 9,6 млн.

А час, проведений у додатку, досяг піку 6 липня й становив приблизно 14 хвилин на день. Але станом на початок серпня показник зменшився до 2,3 хвилини.

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