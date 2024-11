ІТ-специалисты пожаловались, что компания SoftTeam задолжала им $22 тысячи: что известно

ІТ-специалисты пожаловались, что компания SoftTeam задолжала им деньги за проделанную работу. По их словам, задержки с компенсациями затронули по меньшей мере 16 человек.

Об этом пишет DOU.

Как рассказал изданию айтишник Алексей Коваленко, он начал сотрудничать с SoftTeam в июне 2024 года на условиях фриланса, за что своевременно получал деньги. Но с августа он перешел на полную занятость, с тех пор, по его словам, и начались проблемы с выплатами.

"Офер я получил от компании SoftTeam для работы над in-house проектом SmartApps. Август отработал. Согласно оферу, оплата должна была быть 10 сентября, но этого не произошло. Мне ответили, что задержка до 15 числа. Я проработал до 15-го и поставил работу на паузу в ожидании выплат.

Он добавил, что в его команде было по меньшей мере 22 человека, все они украинцы, кроме одного специалиста из Молдовы.

"Знаю, что задержки затронули точно 16 человек — это те, с которыми у нас есть общий чат и мы постоянно на связи. Надеемся, что эту ситуацию удастся урегулировать мирно", — подчеркнул Алексей.

Остальные ИТ-специалисты также подтвердили DOU проблемы с выплатами в SoftTeam. По их словам, сначала руководство говорило о задержках, впоследствии — о реструктуризации и выполнении работ "для ускорения выплат".

"Руководство не давало четкого ответа на наши вопросы о сроках выплат, постоянно меняло тему или озвучивало пустые обещания", — рассказал дизайнер Илья Голуб.

Разработчик Алексей Коваленко добавил, что сначала дату выплат постоянно переносили, поэтому специалисты поставили свои проекты на паузу, пока с ними не рассчитаются. Он и его коллеги стремятся огласить эту ситуацию.

"Мы хотим, чтобы общество знало об этом работодателе и его компании, чтобы никто больше не пострадал от его действий. Насколько мне известно, CEO SoftTeam живет и работает в Киеве, владеет также компанией PM Digital Transformation. А недавно, вероятно, появилась еще одна его компания — Athom Applications", — прокомментировал Алексей.

Реакция компании и что о ней известно

При подготовке публикации герои материала сообщили, что кое-кому вернули часть средств, а с несколькими людьми рассчитались полностью. Но суммарный долг, по их словам, все еще составляет более 22 тысяч долларов.

На момент публикации издание не получило официального ответа от CEO SoftTeam.

"Мы выяснили, что компания зарегистрирована в Эстонии под названием "SSOFTTEAM OÜ". На ее LinkedIn указан город Таллин. На своих страницах в LinkedIn, Facebook, а также в профиле на DOU CEO SoftTeam отмечает, что является и основателем этой компании", — говорится в публикации.

Согласно описанию, SoftTeam предлагает услуги аутстафинга. Имеет опыт работы в доменах Startups, Medicine & Healthcare, Professional Services, Automotive и других.

На сайте компании SoftTeam в разделе "About Us" (кроме основателя и CEO SoftTeam) указано, что на позиции CTO есть Алексей Фахрутдинов, а PM/Head of SmartApps — Никита Пивоваренко.