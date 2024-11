ІТ-фахівці поскаржилися, що компанія SoftTeam заборгувала їм $22 тисячі: що відомо

ІТ-фахівці поскаржилися, що компанія SoftTeam заборгувала їм гроші за виконану роботу. За їхніми словами, затримки з компенсаціями зачепили щонайменше 16 людей.

Про це пише DOU.

Як розповів виданню айтішник Олексій Коваленко, він почав співпрацювати з SoftTeam у червні 2024 року на умовах фрилансу, за що вчасно отримував гроші. Але з серпня він перейшов на повну зайнятість, відтоді, за його словами, і почалися проблеми з виплатами.

"Офер я отримав від компанії SoftTeam для роботи над in-house проєктом SmartApps. Серпень відпрацював. Згідно з офером, оплата мала бути 10 вересня, але цього не сталося. Мені відповіли, що затримка до 15 числа. Я пропрацював до 15-го і поставив роботу на паузу в очікуванні виплат. До нині зі мною не розрахувалися за півтора місяця", — розповів розробник.

Він додав, що у його команді було щонайменше 22 людини, усі вони українці, окрім одного фахівця з Молдови.

"Знаю, що затримки зачепили точно 16 людей — це ті, з якими у нас є спільний чат і ми постійно на звʼязку. Сподіваємося, що цю ситуацію вдасться врегулювати мирно", — підкреслив Олексій.

Інші ІТ-фахівці також підтвердили DOU проблеми з виплатами у SoftTeam. За їхніми словами, спершу керівництво говорило про затримки, згодом — про реструктуризацію та виконання робіт „для прискорення виплат".

"Керівництво не давало чіткої відповіді на наші запитання про терміни виплат, постійно змінювало тему або озвучувало порожні обіцянки", — розповів дизайнер Ілля Голуб.

Розробник Олексій Коваленко додав, що спершу дату виплат постійно переносили, тож фахівці поставили свої проєкти на паузу, доки з ними не розрахуються. Він і його колеги прагнуть надати розголосу цій ситуації.

"Ми хочемо, щоб суспільство знало про цього роботодавця і його компанії, щоб ніхто більше не постраждав від його дій. Наскільки мені відомо, CEO SoftTeam живе і працює в Києві, володіє також компанією PM Digital Transformation. А нещодавно, імовірно, зʼявилася ще одна його компанія — Athom Applications", — прокоментував Олексій.

Реакція компанії і що про неї відомо

Під час підготовки публікації герої матеріалу повідомили, що декому повернули частину коштів, а з кількома людьми розрахувалися повністю. Але сумарний борг, за їхніми словами, все ще становить понад $22 тисячі.

На момент публікації видання не отримало офіційної відповіді від CEO SoftTeam.

"Ми зʼясували, що компанія зареєстрована в Естонії з назвою "SSOFTTEAM OÜ". На її LinkedIn вказано місто Таллінн. На своїх сторінках у LinkedIn, Facebook, а також у профілі на DOU CEO SoftTeam зазначає, що є і засновником цієї компанії", - йдеться у публікації.

Згідно з описом, SoftTeam пропонує послуги аутстафінгу. Має досвід роботи в доменах Startups, Medicine & Healthcare, Professional Services, Automotive та інших.

На сайті компанії SoftTeam у розділі "About Us" (окрім засновника і CEO SoftTeam) вказано, що на позиції CTO є Олексій Фахрутдінов, а PM/Head of SmartApps — Микита Пивоваренко.