Україна придбала ізраїльський препарат від променевої хвороби на випадок ядерної загрози

Україна придбала 12 тисяч доз препарату від радіаційного ураження у ізраїльської компанії Pluri на випадок ядерної небезпеки.

Про це пише The Times of Israel.

Видання зазначає, що у березні ізраїльська біотехнологічна компанія Pluri (раніше Pluristem) уклала угоду про співпрацю з українським банком пуповинної крові Hemafund щодо зберігання та розповсюдження препарату PLX-R18 як потенційного засобу для лікування небезпечної для життя променевої хвороби.

Pluri планує виробити 12 тисяч доз PLX-R18, які на випадок ядерної загрози та за необхідності направлятимуться до лікарень по всій країні.

Повідомляється, що загалом Україна отримає дози, яких вистачить для лікування 6 тисяч людей.

Що відомо про препарат

PLX-R18 - це інноваційний препарат, створений на основі стовбурових клітин плаценти, отриманої шляхом кесаревого розтину. Клітини вирощуються в тривимірних біореакторах, що відтворюють природне фізіологічне середовище.

За словами розробників, лише одна ін’єкція запускає механізми самовідновлення організму, стимулюючи регенерацію трьох типів клітин крові — еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів.

Під час випробувань PLX-R18 продемонстрував успішні результати. Наприклад, якщо раніше виживало лише 29% постраждалих, то з новим препаратом рівень підвищився до 74% проти 4% у контрольній групі.

Очікується, що сторони проведуть спільні клінічні випробування з метою офіційної реєстрації в Україні.

Нагадаємо, у Державній інспекції ядерного регулювання прокоментували поширення інформації про наміри виведення енергоблоків ЗАЕС з підкритичного стану та переведення на енергетичні рівні потужності. Там запевнили, що це можливо тільки після деокупації та передачі об’єкта під повний контроль НАЕК Енергоатом.

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що запуск ЗАЕС після її повернення під контроль України загрожує катастрофічними наслідками, може статися "відкладена аварія".