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Украина приобрела израильский препарат от лучевой болезни на случай ядерной угрозы

ученые
Pluri планирует произвести 12 тысяч доз PLX-R18 / Depositphotos

Украина приобрела 12 тысяч доз от радиационного поражения у израильской компании Pluri на случай ядерной опасности.

Об этом пишет The Times of Israel.

Издание отмечает, что в марте израильская биотехнологическая компания Pluri (ранее Pluristem) заключила соглашение о сотрудничестве с украинским банком пуповинной крови Hemafund.   по хранению и распространению препарата PLX-R18 как потенциального средства для лечения опасной для жизни лучевой болезни.

Pluri планирует выработать 12 тысяч доз PLX-R18, которые на случай ядерной угрозы и при необходимости будут направляться в больницы по всей стране.

Сообщается, что всего Украина получит дозы, которых хватит для лечения 6 тысяч человек.

Что известно о препарате

PLX-R18 – это инновационный препарат, созданный на основе стволовых клеток плаценты, полученной путем кесарева сечения. Клетки выращиваются в трехмерных биореакторах, воспроизводящих естественную физиологическую среду.

По словам разработчиков, только одна инъекция запускает механизмы самовосстановления организма, стимулируя регенерацию трех типов клеток крови – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

При испытаниях PLX-R18 продемонстрировал успешные результаты. Например, если раньше выживало только 29% пострадавших, то с новым препаратом уровень повысился до 74% против 4% в контрольной группе.

Ожидается, что стороны проведут общие клинические испытания с целью официальной регистрации в Украине.

Напомним, в Государственной инспекции ядерного регулирования прокомментировали распространение информации о намерениях вывода энергоблоков ЗАЭС из подкритического состояния и переводе на энергетические уровни мощности. Там заверили, что это возможно только после деоккупации и передачи объекта под полный контроль НАЭК Энергоатом.

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что запуск ЗАЭС по ее возвращении под контроль Украины грозит катастрофическими последствиями, может произойти "отложенная авария".

Автор:
Татьяна Бессараб