Главный конкурент Google: Perplexity запускает браузер Comet с искусственным интеллектом

Американский стартап Perplexity представил собственный веб-браузер Comet, который работает на базе искусственного интеллекта и ставит целью изменить правила игры на рынке интернет-поиска.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на TechCrunch .

В момент запуска браузер доступен только подписчикам премиум-плана Perplexity Max ($200 в месяц), а также ограниченному кругу приглашенных из списка ожидания.

Центральной функцией Comet является интегрированный AI-поиск от Perplexity, генерирующий короткие сжатые сведения на основе пользовательских запросов. Браузер также включает в себя Comet Assistant — виртуального помощника, который способен автоматизировать просмотр страниц, управление вкладками, суммирование писем и событий календаря. ШИ имеет доступ к контенту вебстраницы в реальном времени и может отвечать на вопросы о нем.

Руководитель компании Аравинд Сринивас позиционирует Comet как будущую операционную систему для всего имеющего потенциал удерживать пользователей в среде Perplexity без необходимости возвращаться в Google Chrome. По его словам, только в мае 2025 года система Perplexity обработала 780 миллионов запросов, продемонстрировав рост более 20% по сравнению с апрелем.

Браузер уже вызывает интерес не только как альтернатива поиску Google, но и как окно в новую эру интернет-навигации, построенную вокруг AI-помощников. В то же время, Comet столкнется с конкуренцией со стороны других компаний: в июне The Browser Company запустила свой AI-браузер Dia, а OpenAI также рассматривает создание собственного продукта.

Первые обзоры указывают, что Comet Assistant хорошо справляется с простыми задачами – вроде суммирования email или взаимодействия с контентом в Google Docs, YouTube и соцсетях. Однако при более сложных сценариях, таких как бронирование паркоместа или работа с календарем, инструмент демонстрирует нестабильность: допускает ошибки в датах и иногда "галюцинирует" ответ.

Несмотря на это, эксперты признают потенциал инновации. Comet уже сейчас позволяет пользователям работать с AI непрерывно и в контексте, не переключаясь между вкладками и окнами. Если Perplexity удастся справиться с недостатками и масштабировать технологию, это может стать поворотным моментом для всей индустрии браузеров.

Напомним, ранее Google объявил об очередном обновлении своей поисковой системы — на этот раз с более глубокой интеграцией генеративного искусственного интеллекта. Компания представила новый режим поиска на базе ИИ, обещающий кардинально изменить взаимодействие пользователей с интернетом, предлагая вместо привычных ссылок целостные ответы, сформированные нейросетями.