Google запускає оновлений пошук зі штучним інтелектом

Google оголосив про чергове оновлення своєї пошукової системи — цього разу з глибшою інтеграцією генеративного штучного інтелекту. Компанія представила новий режим пошуку на базі ШІ, який обіцяє кардинально змінити взаємодію користувачів з інтернетом, пропонуючи замість звичних посилань цілісні відповіді, сформовані нейромережами.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на блог Google.

"Це повне переосмислення пошуку з більш просунутим мисленням", — заявив генеральний директор Google Сундар Пічаї під час конференції в Кремнієвій долині.

За його словами, нова технологія дозволяє формулювати складніші запити та одразу ставити уточнюючі питання, значно розширюючи можливості користувача.

Розширена версія пошуку вже почала з’являтися в Chrome для підписників Google AI Pro та Google AI Ultra у США, які користуються англійською мовою. Інструмент дозволяє швидко отримати пояснення або підсумок будь-якої веб-сторінки, а згодом зможе аналізувати одразу кілька вкладок і переглядати сайти від імені користувача.

Втім, впровадження ШІ у пошук викликало хвилю занепокоєння. Аналітики вказують на ризики для бізнес-моделі Google, побудованої на рекламі: зменшення кліків на зовнішні посилання може знизити дохід від реклами. Водночас видавці контенту, включно з новинними сайтами та Вікіпедією, вже фіксують зниження трафіку — адже користувачі отримують відповіді без переходу на джерело.

Сстарший віце-президент Apple Едді К’ю заявив, що трафік Google на пристроях Apple у квітні впав уперше за понад 20 років. За його словами, все більше користувачів звертаються до альтернатив на базі ШІ, таких як ChatGPT та Perplexity. К’ю також повідомив, що Apple розглядає можливість запровадження сторонніх ШІ-пошуковиків як варіантів за замовчуванням.

зауважимо, що ці заяви пролунали на тлі розгляду справи щодо можливої монополії Google на ринку пошуку. Суд може зобов’язати компанію відмовитися від частини бізнесу — у разі, якщо буде доведено, що вона порушила антимонопольне законодавство.