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Google запускает обновленный поиск с искусственным интеллектом

Google
Google интегрирует ИИ в поиск / Freepik

Google объявил об очередном обновлении своей поисковой системы — на этот раз с более глубокой интеграцией генеративного искусственного интеллекта. Компания представила новый режим поиска на базе ИИ, обещающий кардинально изменить взаимодействие пользователей с интернетом, предлагая вместо привычных ссылок целостные ответы, сформированные нейросетями.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на блог Google.

"Это полное переосмысление поиска с более продвинутым мышлением", — заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи во время конференции в Кремниевой долине.

По его словам, новая технология позволяет формулировать более сложные запросы и сразу задавать уточняющие вопросы, значительно расширяя возможности пользователя.

Расширенная версия поиска уже начала появляться в Chrome для подписчиков Google AI Pro и Google AI Ultra в США, которые используют английский язык. Инструмент позволяет быстро получить объяснение или результат любой веб-страницы, а затем сможет анализировать сразу несколько вкладок и просматривать сайты от имени пользователя.

Впрочем, внедрение ИИ в поиск вызвало волну беспокойства. Аналитики указывают на риски для бизнес-модели Google, построенной на рекламе: уменьшение кликов на внешние ссылки может снизить доход от рекламы. В то же время издатели контента, включая новостные сайты и Википедию, уже фиксируют снижение трафика — ведь пользователи получают ответы без перехода на источник.

Старший вице-президент Apple Эдди Кью заявил, что трафик Google на устройствах Apple в апреле упал впервые за более чем 20 лет.

заметим, что эти заявления прозвучали на фоне рассмотрения дела о возможной монополии Google на рынке поиска. Суд может обязать компанию отказаться от части бизнеса — если будет доказано, что она нарушила антимонопольное законодательство.

Автор:
Татьяна Гойденко