Как свободный рынок создал украинский интернет: Александр Ольшанский — о первых провайдерах, инновациях и потерянном Facebook

Ему прочили стать миллиардером за десять лет, а впоследствии назвали "отцом украинского интернета". Александр Ольшанский – одна из ключевых фигур в развитии цифровых технологий в Украине. В эксклюзивном интервью к 20-летию Delo.ua он рассказал, как украинский интернет за несколько лет вошел в число лучших в мире, почему мы потеряли конкурента Facebook, не создали собственный Telegram и что нужно, чтобы в Украине появились свои Google и Amazon.

Зарождение украинского интернета

Как вы помните о начале украинского интернета? Каким он был в 1990-х — с точки зрения бизнеса, технологий и культуры?

— На территории современной Украины первые интернет-соединения появились еще примерно в 1987 году. Тогда интернет еще не существовал в обычном для нас виде. В те времена это называли "Телеконференции Relcom" - системы электронных конференций.

Фактически это было что-то вроде почтовых рассылок, так называемых "ньюсов". Настоящий интернет, с сайтами и гиперссылками, был разработан только в 1993 году. Его концепцию создал сотрудник CERN Тим Бернерс-Ли.

А когда в Украине появился интернет в современном виде?

- Где-то в 1994-1995 годах. Тогда, в частности, в Киеве у нас работало несколько провайдеров, наиболее известные из которых - Lucky.net, Adamant, Global Ukraine и другие. Исторически первые внешние интернет-соединения были еще при СССР и шли через Москву по линии Академии наук. Затем появились соединения на Западе Украины, уже в направлении Европы.

Значительного бизнеса как такового тогда не было. Он начал формироваться только в конце 1990-х, примерно в 1999 году, когда появились крупные провайдеры, начавшие нанимать людей и предлагать услуги широкому кругу клиентов на коммерческой основе.

Домашний интернет был телефонным – пользователи подключались через модем, набирая специальный номер. У провайдера стояло оборудование, к которому подключались десятки и сотни линий. Это и был тогдашний "домашний интернет".

Когда начался переход к более быстрому, кабельному интернету?

— Приблизительно в 2003–2004 годах. Первые "выделенные линии" появились еще в начале 90-х, но это была очень дорогая технология, которая использовалась только предприятиями и некоторыми высшими учебными заведениями. Конечные потребители познакомились с кабельной технологией позже. Это было новое качество. Тогда фактически цена кабельного соединения упала в сотни раз.

Развитие технологий и появление массового рынка сделали интернет доступным. В середине 1990-х в Киеве было всего несколько сот выделенных линий. В конце 90-х с помощью телефонной связи интернетом одновременно могли пользоваться только 2-3 тысяч абонентов. А в 2005–2006 годах в одном Киеве домашние кабельные сети уже охватывали десятки тысяч пользователей. Многие провайдеры, которые тогда начинали строить сети, работают и сейчас, постепенно меняя технологии на более современные.

В других городах нашей страны происходили подобным образом. Одними из первых кабельные сети начали строить: в Одессе -Тенет и Пако-линкс (был позже поглощен Воля-Кабель), в Днепре - Trifie, во Львове - Уарнет. Также в Киеве работали IPnet и Воля-Кабель, использовавшая телевизионную сеть.

Секрет быстрого развития – в частной инициативе и в самой архитектуре Сети. Интернет построен так, что каждая его часть способна работать независимо. Таким образом, любая компания может подключиться к любой магистральной линии — и дальше развивать свою локальную сеть без согласований и разрешений. Интернет устойчив именно потому, что децентрализован, потому что первоначально проектировался в военных целях.

Свободный рынок сделал украинский интернет одним из лучших в мире

Почему украинский интернет начал быстро развиваться?

— У меня жена – стоматолог, и вот украинская стоматология входит в тройку мировых лидеров. Как это вышло? Причина вот в чем: государство не финансировало стоматологию и фактически не финансирует. Благодаря этому данная медицинская отрасль в Украине развивалась частно и избежала большинства проблем, которые были в других медицинских отраслях. Таким образом, секрет успеха — это частная инициатива, конкуренция и отсутствие чрезмерного государственного регулирования.

Если посмотреть на историю независимой Украины, то все отрасли, где сложилась подобная ситуация, развились очень быстро и на уровне, даже лучше европейского. С интернетом получилось то же – все благодаря свободному рынку.

От Советского Союза нам не досталось ничего – развитие технологий началось уже после его распада. Не было инфраструктуры, поэтому нечего было приватизировать и "распиливать". То есть, хочу еще раз подчеркнуть, что частная инициатива и экономическая свобода — залог успеха в любой отрасли. Сейчас мы видим то же самое в сфере производства дронов.

Когда бизнес в определенной отрасли уже растет, роль государства меняется. Большой бизнес, в отличие от малого, заинтересован в регуляции. Ему выгодно лоббировать ограничения, не дающие мелким игрокам появляться на рынке. А развитие, напротив, всегда идет снизу. Поэтому главная роль государства на уже развитых рынках – поддержка конкуренции и недопущение монополизации.

В одном из ваших интервью вы говорили, что интернет в 1990-х мог "ходить через США", даже если сайт был в соседнем доме. Как это работало?

— Когда вы подключаетесь к сайту, даже если он физически расположен рядом, информационные пакеты могут путешествовать по разным маршрутам — и выбирают лучший из доступных.

Но если между двумя провайдерами нет прямого соединения, то данные могут проходить даже через другие страны.

Именно поэтому появление точек обмена трафиком (IXP) явилось важным этапом. Точки или сети обмена трафиком – это места, где многие провайдеры обмениваются данными непосредственно, что сокращает маршруты, ускоряет работу сети и уменьшает затраты.

Первая такая точка\сеть - UA-IX (Russian Internet Exchange) - появилась в 2001 году. Ее создали киевские провайдеры, а затем передали в управление Интернет Ассоциации Украины.

Позже, примерно в 2010-х годах, появились еще две крупные точки обмена — DTEL и GigaNET. Таким образом, сегодня в Украине работают три основных IXP, формирующих основу украинской интернет-инфраструктуры.

А как формировалась доменная система .UA?

– Доменная система имеет своего изобретателя – Джонатана Постела. Именно он в 1980-х фактически вручную распределял домены по географическому принципу. Он мог просто сказать: "Вот это – зона UA, а это – SU (Soviet Union)".

Домены не были созданы национальными или политическими, все латинские двухбуквенные домены создавались как географические. Национальные домены появились гораздо позже, с учетом соответствующих алфавитов. Таким образом, был основан украинский национальный домен - кириллический .УКР.

Первые шаги по созданию доменной системы .UA были сделаны еще в 1991 году – задолго до появления сайтов.

Дело в том, что домены используются не только для веб-страниц, но и для электронной почты, именования серверов и других сетевых сервисов. Это гораздо более фундаментальная структура, чем сайты или, например, социальные сети.



Сначала домены в Украине распределялись между пользователями интернет-провайдерами и соответственно зависели от этих компаний. Что обуславливало потенциальные конфликты интересов. Но в начале 2000-х годов в мире сформировалась модель с независимыми регистраторами доменных имен. Это связано со взрывоподобным расширением интернета, соответственно, ростом количества доменов в тысячи раз и необходимостью более надежного гарантирования прав собственности для пользователей.

Фактически регистратор – это нотариус в интернете. Он подтверждает ваше право владения доменом и вносит информацию в центральный реестр.

То есть, есть центральный реестр, который ведет базу прав собственности, но ничего не продает, чтобы не создавать монополию. Регистрация доменов осуществляют именно регистраторы, конкурирующие между собой. В Украине сегодня около 180 регистраторов, занимающихся доменами. Это небольшая часть рынка, но очень важная, ведь домен – это единственная подлинная форма цифровой собственности в интернете.

Если у вас есть сайт на собственном домене – он ваш. А если у вас, например, страница в Instagram или Facebook — она принадлежит не вам, а платформе. Платформы могут изменять правила или удалять\блокировать страницы, потому что вы не владелец, а только пользователь их пространства.

Как изменялась стоимость входа в интернет-бизнес за 30 лет

Сколько стоило запустить интернет-бизнес в 1990-х и как изменились эти цифры сейчас?

— На самом деле и сегодня можно начать этот бизнес — просто нужно запасаться в 20 лет, чтобы вырасти до масштабов нынешних крупных игроков. Тогда стартовать можно было с десятками тысяч долларов – условно $10–30 тысяч. И сегодня есть тысячи небольших провайдеров, работающих именно в таком формате.

Но не все могут быть большими. Например, если этот маленький поселок — 20 больших домов и еще несколько сотен частных — там нет экономического смысла для крупного оператора.

Поэтому там появляются локальные, малые провайдеры. Да, иногда их могут выкупить большие игроки, но обычно этого не делают – другая экономика, прочие расходы, меньшая плотность клиентов.

Сейчас мелкие провайдеры составляют около 20–30% рынка по количеству абонентов. Обычно они работают в самых выгодных регионах — в селах, пригородах, в отдаленных районах.

Домашний интернет, которым мы привыкли пользоваться, долго не доходил до сельской местности. В пригородных зонах это еще было рентабельно, а дальше уже нет: прокладывать кабели на несколько километров ради 50 домов очень дорого.

А сколько сейчас нужно инвестиций для крупного провайдера?

– Сегодня крупные компании – это уже совсем другой уровень. Речь идет о миллионах, а то и десятках миллионов долларов. Таких игроков немного, но это большие, стабильные структуры с большими командами и разветвленной инфраструктурой. Большинство из них выросли из малых компаний, которым сейчас уже по 20–30 лет.

В конце 90-х вы возглавили холдинг, в который входили крупные провайдеры. Это был бизнес с серьезными инвестициями?

— Мы создали холдинг, объединивший несколько компаний с собственной историей развития.

В его составе были не только провайдеры, но и первые украинские сервисы, например, один из первых интернет-магазинов – "Азбука" или один из первых порталов – UAportal. Каждая из этих компаний была независима и имела отдельную капитализацию и историю развития, поэтому сколько денег инвестировалось, сказать трудно.

Когда-то вы вспоминали, что встречались с человеком, стоявшим у истоков интернета, который вам сказал, что вы можете стать миллиардером, если останетесь на долго в этом бизнесе?

— Да, это было в 2002 году в Орегонском университете. Один из участников создания первых сетей сказал мне тогда: "Если твой бизнес продержится 10 лет, то я разговариваю с будущим миллиардером". Наш холдинг не продержался не только 10, а даже 3 года. После этого я начал заниматься хостингом и регистрацией доменов. Но это уже совсем другая история.

Уже тогда было понятно, что сам доступ к интернету – самый маленький кусок денежного пирога.

После провайдеров появились сайты, затем онлайн-торговля, затем соцсети. И сегодня, если разложить весь интернет-рынок в деньгах, сам доступ к Сети занимает около 1%.

Украина – уникальная страна по соотношению цена/скорость. Если говорить о домашнем интернете, то мы, думаю, в топе мира по этому показателю: дешево и быстро. Скорость, к которой мы привыкли еще 15 лет назад, в Европе появилась только сейчас — и это не везде.

Почему в Украине не появился собственный Facebook

Как за 20 лет изменился украинский пользователь интернета – его поведение, запросы, ожидания?

— До конца 1990-х украинских онлайн-ресурсов было очень мало, и большинство трафика шли на зарубежные сайты. Но после 1999-го, особенно после создания UA-IX в 2001 году, начал активно развиваться внутренний украинский интернет-продукт. С этого времени пользователи все больше потребляли локальный контент.

Следующим большим этапом стала эра user-generated-content и, соответственно, социальные сети. В Украине, к сожалению, так и не появилась собственная соцсеть. Хотя в свое время у нас был проект Infostore – украинская социальная сеть, которая появилась даже чуть раньше Facebook.

Но, как это часто бывало, ее фактически уничтожили государственные органы, обвинив в "распространении порнографии". В то время это было типично — из-за таких обвинений погибли многие интернет-сервисы.

Выходит, что в России, где появился "ВКонтакте", таких проблем не возникло?

— Да, к сожалению, Россия тогда лучше понимала, к чему все идет. Они создавали собственные соцсети, мессенджеры, платежные системы и поисковики. У наших чиновников не было понимания потенциала интернет-бизнеса и пыталось его зарегулировать.

За каждым решением стоят какие-нибудь люди. И, без сомнения, по этой недальновидности – тоже. Но какой смысл сейчас это вспоминать? Нужно просто понять, что развитие бизнеса и технологий и развитие государства – это одно и то же.

А когда был пик давления на технологический бизнес?

— Он был самым сильным при президентстве Леонида Кучмы, но не был связан с ним лично. Скорее это было общее отношение государства к бизнесу. И чем бизнес был новее и непонятнее – тем хуже были для него условия. В период 2006-2007 годов давление государства на бизнес в целом ослабло, но затем ситуация снова ухудшилась.

Если посмотреть на последние пять лет, парламент принял рекордное количество ограничительных для бизнеса законов — особенно в налоговой и финансовой сферах. Это влияет и на развитие технологий тоже.

Многие нынешние проблемы — от безопасности коммуникаций до хранения данных — связаны с тем, что у нас нет собственных мессенджеров, соцсетей, поисковых систем. И через 20 лет, я уверен, кто-то тоже скажет: "У нас нет своей блокчейн-инфраструктуры, систем распределенного управления финансами или своего искусственного интеллекта, потому что в 2020-х парламент принимал ложные решения". Сейчас, через 30 лет, уже поздно создавать свой Google или Facebook, но еще не поздно создать украинские криптобиржи и украинский AI.

Однако у нас появились известные бренды в области электронной коммерции, в частности, Rozetka, Prom, OLX. Почему они все же смогли вырасти?

— Электронная коммерция в Украине просто повезла — она появилась в годы, когда уже не было такого сильного давления – 2004-2008 гг. В тот момент рынок e-commerce оставался практически нерегулируемым.

Я даже участвовал в разработке первого украинского закона об электронной коммерции. И законопроект начинался с абсурдной идеи — сделать «государственный реестр e-commerce транзакций», где каждый интернет-магазин должен был бы регистрировать каждую покупку, чтобы якобы " защитить потребителей " . К счастью, эту инициативу удалось отразить. Потому что если бы она была принята, развитой украинской электронной коммерции в привычном для нас виде сегодня бы не существовало.

А как война повлияла на IT-отрасль?

— В Украине до сих пор слабо развиты продуктовые IT-компании — большинство экспортируют работу людей, а не готовые продукты. Сейчас многие компании отправились в военную сферу. И это большая возможность для украинского ИТ

То есть, война стимулирует развитие технологий?

- Война всегда двигает прогресс. Вопрос только в том, кто сможет этим воспользоваться. Сейчас война уже совсем другая – ее ведут технологии. Еще в 2015–2016 годах некоторые специалисты говорили, что следующая война будет " войной дронов " . И они были правы.

Я уверен, что через два года мы увидим массовое применение искусственного интеллекта в военной сфере — со всех сторон. Это касается всего: от систем наведения до управления боем до штабных процессов.

С какими проблемами интернет сталкивается сегодня?

– Мы живем в эпоху, когда открытого интернета больше нет. Но я не думаю, что это какой-то глобальный план заговора. Проблема – в людях. Люди перестали ценить свободу.

Права человека, свободы — они не упали с неба. За них когда-то заплатили очень высокую цену кровью. Сегодня же люди воспринимают свободу как нечто, что " просто есть " . Но так не будет.

То есть, вы считаете, что государственный контроль над интернетом будет усиливаться?

- Без сомнений. Любое государство отнимет у вас ровно столько свобод, сколько вы позволите. Нет " хороших " государств. Есть только баланс между государством и гражданами. И он зависит от того, как люди ценят свободу.

Мне кажется, что в последние 30 лет эта ценность сильно деградировала. Посмотрите на Европу, даже на Америку — там тоже самое. То, что делают их правительства, является следствием деградации ценностей. Если люди не борются за свободу, ее не будет. Как с домом: если ты не защищаешь свой дом, его у тебя отнимут. Так же и с Европой: если она не защищает свои ценности, у нее их заберут — военным путем или политическим из-за избрания псевдо лидеров, которые под видом защиты безопасности будут усиливать контроль и сужать права и свободы людей.

А это, как мы знаем по опыту Советского Союза, в дальнейшем приведет к технологической, а затем и экономической деградации. Поэтому, если смотреть глобально, способность технологий улучшать жизнь людей зависит от баланса между государством как институцией и обществом как сообществом людей с их частными интересами.