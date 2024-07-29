"Киевстар" будет доставлять SIM-карты с контрактной формой обслуживания

"Киевстар" запускает новую услугу доставки SIM-карт с контрактной формой обслуживания, что позволяет абонентам получать карты непосредственно в свой адрес. Об этом говорится в прессрелизе компании.

Чтобы заказать SIM-карту с контрактной формой, необходимо выбрать тариф, пройти онлайн-идентификацию и указать адрес доставки. SIM-карта будет отправлена через "Новую почту", а доставка по Украине покрывается компанией.

В компании отметили, что контрактная форма обслуживания тарифного плана более выгодна финансово, ведь оплата производится раз в месяц, а не каждые 4 недели.

В то же время идентификация абонента обеспечивает повышенную защиту номера от мошенников и упрощает управление SIM-картой, включая процессы восстановления, блокировки и перевыпуска.

Напомним, что ранее была внедрена возможность заказать eSIM с контрактным подключением у Киевстара через идентификацию с помощью НБУ BankID или приложения "Действие".

Поскольку не все смартфоны поддерживают eSIM, с 26 июля компания "Киевстар" ввела возможность подключения контракта для обычных SIM-карт без посещения точек продаж. Чтобы оформить контракт, нужно зайти в интернет-магазин "Киевстар", выбрать тариф для SIM-карт, указать номер и предоставить копию ID-карты или загранпаспорта через "Действие" для онлайн-идентификации.



Отмечается, что контрактный тариф обеспечивает защиту номера от мошенников, возможность подключения до 5 номеров на один счет и отсрочку платежей.

"Киевстар" повысит абонплату для ряда тарифных планов

Оператор мобильной связи "Киевстар" инициировал изменения ряда тарифных планов, чтобы сбалансировать увеличение расходов на обслуживание абонентов.

Абонентам предложен выбор: перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене.

Изменения коснутся тарифных планов, которые не менялись несколько лет, но не будут применены для новых клиентов, подключившихся за последние 12 месяцев.

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