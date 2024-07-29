"Київстар" доставлятиме SIM-картки з контрактною формою обслуговування

“Київстар” запускає нову послугу доставки SIM-карток з контрактною формою обслуговування, що дозволяє абонентам отримувати картки безпосередньо на свою адресу.Про це йдетсься у пресрелізі компанії.

Щоб замовити SIM-картку з контрактною формою, необхідно вибрати тариф, пройти онлайн-ідентифікацію та вказати адресу для доставки. SIM-картка буде відправлена через "Нову Пошту", а доставка по Україні покривається компанією.

У компанії зазначили, що контрактна форма обслуговування тарифного плану є більш вигідною фінансово, адже оплата проводиться раз на місяць, а не кожні 4 тижні.

Водночас, ідентифікація абонента забезпечує підвищений захист номера від шахраїв та спрощує управління SIM-карткою, включаючи процеси відновлення, блокування та перевипуску.

Нагадаємо, що раніше була впроваджена можливість замовити eSIM з контрактним підключенням у Київстар через ідентифікацію за допомогою НБУ BankID або застосунку "Дія".

Оскільки не всі смартфони підтримують eSIM, з 26 липня компанія "Київстар" запровадила можливість підключення контракту для звичайних SIM-карт без відвідування точок продажу. Щоб оформити контракт, потрібно зайти в інтернет-магазин "Київстар", вибрати тариф для SIM-карт, вказати номер і надати копію ID-картки або закордонного паспорта через "Дію" для онлайн-ідентифікації.



Зазначається, що контрактний тариф забезпечує захист номера від шахраїв, можливість підключення до 5 номерів на один рахунок та відстрочку платежів.

"Київстар" підвищить абонплату для низки тарифних планів

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" ініціював зміни для низки тарифних планів, щоб збалансувати збільшення витрат на обслуговування абонентів.

Абонентам запропоновано вибір: перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну.

Зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років, але не будуть застосовані для нових клієнтів, які підключилися протягом останніх 12 місяців.

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