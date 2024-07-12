Люксембург и Дания передали Украине сетевое оборудование

Благодаря вкладам Люксембурга и Дании, ИТ-коалиция передала Украине сетевое оборудование и вспомогательные лицензии общей стоимостью более 2 млн. евро. Это оборудование значительно усилит мощность центров обработки данных и киберзащиты Министерства обороны и вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерины Черногоренко, новая партия оборудования позволит улучшить защиту наших сетей и будет способствовать внедрению ряда информационных систем, являющихся одним из приоритетов ведомства.

Отмечается, что эта помощь является частью более масштабной поддержки со стороны ИТ-коалиции, ранее передавшей Украине ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование стоимостью 900 тысяч евро. В общем, на нужды развития ИТ-инфраструктуры для оборонного сектора Украины коалиция уже оказала помощь на сумму более 5 миллионов евро.

При этом общий объем перечисленных и анонсированных взносов стран-участниц ИТ-коалиции составляет около 60 миллионов евро.

ИТ-коалиция, возглавляемая Эстонией и Люксембургом, представляет собой специальную группу государств в рамках "формата Рамштайн". Ее цель – построение защищенной и надежной ИТ-инфраструктуры для украинского оборонного сектора, что должно повысить эффективность Украины на поле боя и обеспечить лучшее управление оборонными ресурсами.

Отметим, что в июне на заседании руководящей группы ИТ-коалиции под руководством Эстонии и Люксембурга в Таллинне подвели итоги работы инициативы, которые обнаружили, что коалиция уже собрала более 58 млн евро финансовых и материальных взносов для Украины.

Добавим, что 20 декабря 2023 Эстония и еще 9 стран-союзников запустили еще одну коалицию, которая может укрепить кибербезопасность Украины, а именно - Таллиннский механизм. Он создан для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.