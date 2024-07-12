Люксембург та Данія передали Україні мережеве обладнання

Завдяки внескам Люксембургу та Данії, ІТ-коаліція передала Україні мережеве обладнання та допоміжні ліцензії загальною вартістю понад 2 млн євро. Це обладнання значно посилить потужність центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерини Черногоренко, нова партія обладнання дозволить покращити захист наших мереж та сприятиме впровадженню низки інформаційних систем, що є одним із пріоритетів відомства.

Зазначається, що ця допомога є частиною більш масштабної підтримки з боку ІТ-коаліції, яка раніше вже передала Україні ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 тисяч євро. Загалом, на потреби розбудови ІТ-інфраструктури для оборонного сектору України коаліція вже надала допомогу на суму понад 5 мільйонів євро.

При цьому, загальний обсяг перерахованих та анонсованих внесків країн-учасниць ІТ-коаліції складає близько 60 мільйонів євро.

ІТ-коаліція, очолювана Естонією та Люксембургом, є спеціальною групою держав у рамках "формату Рамштайн". Її мета - побудова захищеної та надійної ІТ-інфраструктури для українського оборонного сектору, що має підвищити ефективність України на полі бою та забезпечити краще управління оборонними ресурсами.

Зауважимо, у червні на засіданні керівної групи ІТ-коаліції під керівництвом Естонії та Люксембургу у Таллінні підбили підсумки роботи ініціативи, які виявили, що коаліція вже зібрала понад 58 млн євро фінансових та матеріальних внесків для України.

Додамо, що 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили ще одну коаліцію, яка може зміцнити кібербезпеку України, а саме - Талліннський механізм. Він створений для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.