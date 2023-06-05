Маск переманил в Twitter еще одного топ-менеджера NBCUniversal: чем он будет заниматься

Миллиардер Илон Маск продолжает укреплять команду Twitter. В компанию перешел еще один топ-менеджер NBCUniversal – Джо Бенаррох.

Об этом сообщает BBC.

Джо Бенаррох приступает к работе 5 июня и сосредоточится на работе с бизнес-операциями соцсети.

Это произошло менее чем через месяц после того, как руководитель отдела рекламы NBCUniversal Линда Яккарино была назначена новым генеральным директором Twitter.

Бенаррох уже обновил свой профиль в LinkedIn, указав, что он будет работать в офисе Twitter в Нью-Йорке.

В своей последней должности Бенаррох был исполнительным вице-президентом по коммуникациям, рекламе и партнерству в NBCUniversal. В начале своей карьеры он работал в гиганте социальных сетей Facebook.

Напомним, что Илон Маск после приобретение Twitterв октябре 2022 года начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас меньше 2000 человек.

В мае Илон Маск сообщил, что уходит с должности генерального директора компании Twitter.

Позже бизнесмен сообщил, что генеральным директором Twitter стала бывшая топ-менеджерка компании NBCUniversal Линда Яккарино.