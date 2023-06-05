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Маск переманил в Twitter еще одного топ-менеджера NBCUniversal: чем он будет заниматься
Миллиардер Илон Маск продолжает укреплять команду Twitter. В компанию перешел еще один топ-менеджер NBCUniversal – Джо Бенаррох.
Об этом сообщает BBC.
Джо Бенаррох приступает к работе 5 июня и сосредоточится на работе с бизнес-операциями соцсети.
Это произошло менее чем через месяц после того, как руководитель отдела рекламы NBCUniversal Линда Яккарино была назначена новым генеральным директором Twitter.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Бенаррох уже обновил свой профиль в LinkedIn, указав, что он будет работать в офисе Twitter в Нью-Йорке.
В своей последней должности Бенаррох был исполнительным вице-президентом по коммуникациям, рекламе и партнерству в NBCUniversal. В начале своей карьеры он работал в гиганте социальных сетей Facebook.
Напомним, что Илон Маск после приобретение Twitterв октябре 2022 года начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас меньше 2000 человек.
В мае Илон Маск сообщил, что уходит с должности генерального директора компании Twitter.
Позже бизнесмен сообщил, что генеральным директором Twitter стала бывшая топ-менеджерка компании NBCUniversal Линда Яккарино.