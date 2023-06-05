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Маск переманив у Twitter ще одного топменеджера NBCUniversal: чим він буде займанитися
Мільярдер Ілон Маск продовжує зміцнювати команду Twitter. До компанії перейшов ще один топменеджер NBCUniversal - Джо Бенаррох.
Про це повідомляє ВВС.
Джо Бенаррох приступає до роботи 5 червня і зосередиться на роботі з бізнес-операціями соцмережі.
Це сталося менше ніж через місяць після того, як керівницю відділу реклами NBCUniversal Лінду Яккаріно призначили новим генеральним директором Twitter.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Бенаррох уже оновив свій профіль у LinkedIn, вказавши, що він працюватиме в офісі Twitter у Нью-Йорку.
На своїй останній посаді Бенаррох був виконавчим віце-президентом із комунікацій, реклами та партнерства в NBCUniversal. На початку своєї кар’єри він працював у гіганті соціальних мереж Facebook.
Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.
У травні Ілон Маск повідомив, що йде з посади генерального директора компанії Twitter.
Пізніше бізнесмен повідомив, що генеральною директоркою Twitter стала колишня топменеджерка компанії NBCUniversal Лінда Яккаріно.