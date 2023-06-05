Маск переманив у Twitter ще одного топменеджера NBCUniversal: чим він буде займанитися

Мільярдер Ілон Маск продовжує зміцнювати команду Twitter. До компанії перейшов ще один топменеджер NBCUniversal - Джо Бенаррох.

Про це повідомляє ВВС.

Джо Бенаррох приступає до роботи 5 червня і зосередиться на роботі з бізнес-операціями соцмережі.

Це сталося менше ніж через місяць після того, як керівницю відділу реклами NBCUniversal Лінду Яккаріно призначили новим генеральним директором Twitter.

Бенаррох уже оновив свій профіль у LinkedIn, вказавши, що він працюватиме в офісі Twitter у Нью-Йорку.

На своїй останній посаді Бенаррох був виконавчим віце-президентом із комунікацій, реклами та партнерства в NBCUniversal. На початку своєї кар’єри він працював у гіганті соціальних мереж Facebook.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.

У травні Ілон Маск повідомив, що йде з посади генерального директора компанії Twitter.

Пізніше бізнесмен повідомив, що генеральною директоркою Twitter стала колишня топменеджерка компанії NBCUniversal Лінда Яккаріно.