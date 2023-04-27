TikTok тестирует инструмент для создания аватаров с помощью искусственного интеллекта

Мультимедийная платформа TikTok экспериментирует с новым инструментом, позволяющим пользователям создавать аватары с помощью генеративного искусственного интеллекта. Об этом компания подтвердила изданию TechCrunch.

Инструмент не является широкодоступным и тестируется на нескольких выбранных рынках - сообщила компания. С помощью этого тестового продукта TikTok создает приложение, похожее на Lensa, которая превращает фото реальных людей в портреты в разных художественных стилях.

Продукт работает следующим образом: как только пользователи получают доступ к инструменту, он просит выбрать от трех до десяти фотографий для создания аватаров.

Вы можете использовать инструмент только один раз в день, и каждый раз, когда вы его используете, он будет создавать до 30 аватаров.

Новый инструмент был впервые замечен консультантом по социальным сетям Мэттом Наваррой.

“После загрузки изображений вы можете выбрать до пяти разных стилей, которые инструмент будет использовать при создании ваших аватаров. Наварра отмечает, что в приложении требуется несколько минут, чтобы создать аватары искусственного интеллекта. Затем вы можете скачать один или несколько аватаров ИИ. У вас есть возможность поделиться аватаром в своей истории TikTok или скачать его как аватар своего профиля”, - говорится в материале.

Фотографии, нарушающие правила сообщества TikTok, нельзя использовать для создания аватаров, а загруженные фотографии будут проходить проверку системами модерации содержимого программы.

Напомним, в апреле в TikTok заявили, что накануне Дня Земли начнут удалять видео, отрицающие существование изменения климата.

TikTok обновляет свою политику по дезинформации, чтобы нацелить ее на любой контент, который "подрывает устоявшийся научный консенсус" по поводу глобального потепления. Компания также внедряет новые функции поиска, чтобы направлять всех, кто ищет климатический контент, в "авторитетную информацию", полученную в партнерстве с ООН.

Отметим, в Великобритании TikTok оштрафовали на 12,7 млн. фунтов стерлингов ($15,88 млн.) за неправомерное использование данных детей-пользователей.

К слову, правительство Великобритании объявило о выделении £100 млн начального финансирования для целевой группы, ответственной за ускорение возможностей страны в сфере искусственного интеллекта.

Фото: ua.depositphotos.com