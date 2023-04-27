TikTok тестує інструмент для створення аватарів за допомогою штучного інтелекту

Мультимедійна платформа TikTok експериментує з новим інструментом, який дозволить користувачам створювати аватари за допомогою генеративного штучного інтелекту. Про це компанія підтвердила виданню TechCrunch.

Інструмент не є широкодоступним і наразі тестується на кількох вибраних ринках - повідомила компанія. За допомогою цього тестового продукту TikTok створює додаток, схожий на Lensa, яка перетворює фото реальних людей на портрети в різних художніх стилях.

Продукт працює таким чином: як тільки користувачі отримують доступ до інструменту, він просить обрати від трьох до 10 фотографій для створення аватарів.

Ви можете використовувати інструмент лише один раз на день, і кожного разу, коли ви його використовуєте, він створюватиме до 30 аватарів.

Новий інструмент був уперше помічений консультантом із соціальних мереж Меттом Наваррою.

“Після завантаження зображень ви можете обрати до п’яти різних стилів, які інструмент використовуватиме під час створення ваших аватарів. Наварра зазначає, що додатку потрібно кілька хвилин, щоб створити аватари штучного інтелекту. Потім ви можете завантажити один або кілька аватарів ШІ. У вас є можливість поділитися аватаром у своїй історії TikTok або завантажити його як аватар свого профілю”, - йдеться в матеріалі.

Фотографії, які порушують правила спільноти TikTok, не можна використовувати для створення аватарів, а завантажені світлини проходитимуть перевірку системами модерації вмісту програми.

Нагадаємо, в квітні в TikTok заявили, що напередодні Дня Землі почнуть видаляти відео, які заперечують існування зміни клімату.

TikTok оновлює свою політику щодо дезінформації, щоб націлити її на будь-який контент, який "підриває усталений науковий консенсус" щодо глобального потепління. Компанія також впроваджує нові функції пошуку, щоб спрямовувати всіх, хто шукає кліматичний контент, до "авторитетної інформації", отриманої у партнерстві з ООН.

Зазначимо, у Великій Британії TikTok оштрафували на 12,7 млн фунтів стерлінгів ($15,88 млн) за неправомірне використання даних дітей-користувачів.

До слова, уряд Великої Британії оголосив про виділення £ 100 млн початкового фінансування для цільової групи, відповідальної за прискорення можливостей країни в сфері штучного інтелекту.

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