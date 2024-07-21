X разрабатывает функцию блокировки ссылок в ответах для борьбы со спамом

Соцсеть X активно работает над новой функцией, которая поможет бороться со спамом на ее веб-сайте. Независимый исследователь приложений Нима Овджи сообщил, что X тестирует возможность отключения ссылок в ответах на публикации пользователей.

Об этом пишет Еngadget.

Согласно сообщению Овджи, пользователи смогут устанавливать опцию, запрещающую другим публиковать ссылки в ответах на их посты.

Старший директор по разработке безопасности в X Кристофер Стэнли подтвердил существование этой функции.

"Моя команда создала это", — написал Стэнли в ответе на сообщение о нововведениях.

Сообщается, что функция не только защитит пользователей от спам-ботов, но и предотвращает продвижение сторонних веб-сайтов в публикациях других людей.

Однако существует вероятность, что это нововведение может усложнить процесс публикации ссылок на легитимные источники, когда пользователи пытаются развенчать ложную информацию и предотвратить распространение фейковых новостей.

Ее внедрение может вызвать дискуссии о балансе между борьбой со спамом и свободой обмена информацией.

Х делает лайки приватными

В июне Х объявил об изменении политики по поводу ругательств — теперь они станут частными для пользователей, так как публичные ругательства побуждают людей к неправильному поведению, поскольку многие избегают ставить ругательства на определенный контент из-за опасений мести "троллей" или риска повредить своему имиджу.

"В скором времени вы сможете поставить лайк, не беспокоясь о том, кто это может увидеть", — подчеркнули представители соцсети.

Скрытие количества лайков от других является попыткой создать более безопасную и комфортную среду в соцсети. Такое новшество может способствовать большей открытости пользователей и уменьшить влияние троллинга.

Кроме этого, X внедрила аудио- и видеозвонки для пользователей, не имеющих платной подписки Premium. Пользователи также смогут получать звонки от всех пользователей программы. Те, кто хочет воспользоваться данной функцией, смогут найти ее в настройках сообщений приложения.

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