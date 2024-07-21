X розробляє функцію блокування посилань у відповідях для боротьби зі спамом

Соцмережа X активно працює над новою функцією, яка допоможе боротися зі спамом на її веб-сайті. Незалежний дослідник додатків Німа Овджі повідомив, що X тестує можливість відключення посилань у відповідях до публікацій користувачів.

Про це пише Еngadget.

Згідно з повідомленням Овджі, користувачі зможуть встановлювати опцію, яка заборонятиме іншим публікувати посилання у відповідях на їхні пости.

Старший директор із розробки безпеки в X Крістофер Стенлі підтвердив існування цієї функції.

"Моя команда створила це", — написав Стенлі у відповіді на допис про нововведення.

Повідомляється, що функція не тільки захистить користувачів від спам-ботів, але й запобігатиме просуванню сторонніх веб-сайтів у публікаціях інших людей.

Однак, існує ймовірність, що це нововведення може ускладнити процес публікації посилань на легітимні джерела, коли користувачі намагаються розвінчати неправдиву інформацію та запобігти поширенню фейкових новин.

Її впровадження може викликати дискусії щодо балансу між боротьбою зі спамом та свободою обміну інформацією.

Х робить лайки приватними

У червні Х оголосив про зміну політики щодо лайків - тепер вони стануть приватними для користувачів, бо публічні лайки спонукають людей до неправильної поведінки, оскільки багато користувачів уникають ставити лайки на певний контент через побоювання помсти "тролів" або ризик зашкодити своєму іміджу.

"Незабаром ви зможете поставити лайк, не турбуючись про те, хто це може побачити", - наголосили представники соцмережі.

Приховування кількості лайків від інших є спробою створити безпечніше та комфортніше середовище в соцмережі. Таке нововведення може сприяти більшій відкритості користувачів та зменшити вплив тролінгу.

Окрім цього, X впровадила аудіо- та відеодзвінки для користувачів, які не мають платної підписки Premium. Користувачі тепер також зможуть отримувати дзвінки від усіх користувачів програми. Ті, хто хоче скористатися даною функцією, зможуть знайти її в налаштуваннях повідомлень програми.

Джерело фото: ua.depositphotos.com