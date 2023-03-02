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"Air Moldova" отменила ряд международных рейсов: в чем причина
Государственная авиакомпания "Air Moldova" 2 марта отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси.
Об этом стало известно из официального сообщения перевозчика.
Отмену рейсов авиакомпания объяснила оперативными трудностями. Мол, два самолета пока не могут использоваться для полетов.
Кроме того, в "Air Moldova" сообщили об отмене рейса 9U886 "Верона – Кишинев". Пассажиров этого направления доставили в аэропорт Милана. Уже оттуда они вернутся в молдавскую столицу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Компания извинилась перед пассажирами за неудобства и заверила, что делает все возможное для возвращения к стандартному графику полетов.
Напомним, все рейсы в Молдову приостановит с 14 марта венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air. Свое решение перевозчик объясняет соображениями авиабезопасности. В свою очередь, Управление гражданской авиации Молдовы подтвердило, что Wizz Air действительно решила приостановить все полеты в/из международного аэропорта Кишинева. В качестве причины также - "соображения безопасности воздушного пространства в регионе".
В последнее время Россия создает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья. В феврале президент страны Мая Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в стране, в частности, с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Аналитики ISW также писали, что Кремль создает условия для проведения операций под чужим флагом в Молдове.